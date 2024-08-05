Edirne Belediyesi İsrail ile 'kardeş şehir' anlaşmasını sonlandırdı - Son Dakika
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Politika

Edirne Belediyesi İsrail ile 'kardeş şehir' anlaşmasını sonlandırdı

Edirne Belediyesi İsrail ile \'kardeş şehir\' anlaşmasını sonlandırdı

Edirne Belediyesi, İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliamı kabul etmedikleri gerekçesiyle İsrail'in Bat Yam şehriyle olan 'kardeş şehir' anlaşmasını sonlandırdı.

05.08.2024 16:37
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EDİRNE Belediyesi, İsrail'in Bat Yam şehriyle 2022 yılında imzalanan 'kardeş şehir' anlaşmasını oy birliğiyle sonlandırdı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, gelinen noktada İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliamı kabul etmediklerini belirterek, "Bugüne kadar ilişkilerimizi sürdürmüş olduğumuz kardeş şehir anlamında bir iş birliğimiz olmadığı için ve bu süreçlerden dolayı kardeş şehir ilişkimizi sonlandırıyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi Belediye Meclisi toplantı salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın başkanlık ettiği toplantıda 9'u gündem dışı 17 madde görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, belediye ile İsrail'in Bat Yam şehriyle 2022 yılında imzalanan 'kardeş şehir' anlaşması, son dönemde yaşanan İsrail'in Filistin'deki katliam boyutundaki saldırıları nedeniyle oy birliğiyle sonlandırıldı.

'KATLİAMI KABUL ETMİYORUZ'

Konuyla ilgili gündem dışı görüşülen madde üzerine konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne'de daha önceleri yaşamış birçok Yahudi kentlinin Bat Yam şehrine göçtüğünü hatırlatıp, bu nedenle 2022'de kardeş şehir anlaşması imzalandığını söyledi. Başkan Akın, "Bat Yam, İsrail'de özel bir şehir. Daha önce Edirne'de yaşamış Yahudi komşularımız bu şehre göçmüşler. Bu komşularımızla gönül bağımızı devam ettirmek adına bu karar alınmış. Ancak geldiğimiz noktada hiçbirimiz İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı katliamı kabul etmiyoruz. Bütün dünyada tüm vicdanlı insanları üzen, vicdanlarını sızlatan bu olay karşısında her zaman Filistinli vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

'KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİMİZİ SONLANDIRIYORUZ'

Edirne'de geçmiş dönemde yaşamış Yahudi komşularla gönül bağlarını devam ettireceklerini fakat kardeş şehir anlaşmasını sonlandıracaklarını ifade eden Akın, "Bütün dünyada tüm vicdanlı insanları üzen, vicdanlarını sızlatan bu olay karşısında her zaman Filistinli vatandaşlarımızın yanındayız. Bu demek değil ki her İsrail'deki her bir İsrailli bu katliamın karşısında sessiz kalıyor. Onları görüyoruz ki dünyanın birçok yerinde eylem yapıyorlar. Alınan bu yanlış kararlardan onlar da mutsuzlar ve buna tepki gösteriyorlar. Biz her zaman şehrimizde yaşamış Yahudi komşularımızla gönül bağımızı devam ettireceğiz. Onların yanında olmaya, onlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Ama geldiğimiz bu noktada hem bugüne kadar ilişkilerimizi sürdürmüş olduğumuz kardeş şehir anlamında bir işbirliğimiz olmadığı için ve bu süreçlerden dolayı kardeş şehir ilişkimizi sonlandırıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Edirne Belediyesi İsrail ile 'kardeş şehir' anlaşmasını sonlandırdı - Son Dakika

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