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Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor - Son Dakika

Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor

24.11.2021 16:43
Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna ile birlikte Ankara'da yaptığı temasların ardından müjdeli haberlerle Edremit'e döndü.

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, İlçe Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna ile birlikte Ankara'da yaptığı temasların ardından müjdeli haberlerle Edremit'e döndü.

İlçede yapılması planlanan 400 yataklı yeni Edremit Devlet Hastanesi'nin yakın zamanda temelinin atılacağını ifade eden İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "İlçemiz uzun zamandır adeta devlet yatırımları sayesinde ayakta durmaktadır. Belediyenin durumu zaten ortada. Yaptığımız Ankara ziyaretlerimiz neticesinde, ilçemiz için olumlu gelişmelerle geri döndük. İlçemizin ve Edremit Körfezi'nin hayati önem arz eden bölge hastanesi ihtiyacını karşılayacak şartlara sahip, 400 yataklı yeni Edremit Devlet Hastanesi projemizde artık inşaata başlanıyor. Bu sayede, körfez halkımız Balıkesir il merkezine veya diğer illerdeki hastanelere gidip gelmekten kurtulacaktır. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Bu arada, mevcut devlet hastanemizin acil servisi yetersiz kaldığından dolayı, acil servise ilave yapılması ihtiyacı doğmaktaydı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, devletimiz bu ihtiyacı da karşılayacak ve acil servisimiz kısa süre içinde genişletilecektir" dedi.

İlçe merkezinde yapımı tamamlanan yeni kütüphane binasının iç tefrişatı için gerekli olan ödeneğin çıkartılmasını da sağladıklarını belirten başkan Umutlu, "İlçemizdeki öğrencilerin rahatça faydalanabileceği modern kütüphane binamızın inşaatı tamamlandı. Edremit'e yakışan bir bina yapıldı ve iç tefrişatı için ödenek bekleniyordu. Ankara'da yaptığımız görüşmeler neticesinde tefrişat için gerekli olan ödeneğin acilen çıkartılmasını da sağladık ve inşallah önümüzdeki günlerde kütüphane binamız halkımızın hizmetine açılmış olacaktır. İçerisinde dinlenme alanları, kafeler, bilgisayarlı çalışma alanları gibi modern imkanlara sahip olacak olan kütüphanemizin de ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Altınoluk Mahallesi'ne polis merkezi ve noter kurulması konularında da uygun yer arayışına başlandığını belirten AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "İlçemizdeki turizm potansiyeli yaz aylarında hat safhalara ulaşıyor ve bununla birlikte bölgede polis ekiplerinin görev yapması faydalı olacağından dolayı, Altınoluk ve Güre Mahallelerimizin bir kısmına polis merkezleri oluşturacağız. Konuyla ilgili olarak bir süredir yaptığımız çalışmaları İçişleri Bakanlığımıza ilettik ve olumlu neticeler aldık. Bu 2 mahallemizde polis merkezleri oluşturmak için uygun yer arayışına başladık. Altınoluk'ta müjdesini duyurduğumuz noter hizmetine de başlıyoruz. Noter kurulması için yasal işlemler tamamlandı ve uygun yer bulduğumuzda hizmete başlanacaktır" şeklinde konuştu.

İlçenin bin pınarlı Kazdağları'nın eteklerinde bulunması nedeniyle sürekli bakım gerektiren derelerin ıslah çalışmaları için de Ankara'da gerekli makamlarla görüşmeler kaydeden başkan Ekrem Umutlu, "İlçemizin özellikle önem arz eden Edremit Çayı ve diğer derelerindeki gerekli ıslah çalışmaları önemli maliyetler gerektirmektedir. Edremit Çayının denize açılan kısmındaki Ülkü Yolumuz, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmaya başlandı. Edremit Çayı'nı çevreleyen Ülkü Yolu ve Işık yollarımızın yapımı tamamlanana kadar çayın ıslah çalışmaları da bitirilince ilçe halkımız rahat bir nefes alacaktır. İlçe merkezinden sahil şeridimize hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacak olan Ülkü Yolu'nun yapımını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki devlet yatırımları hızla devam edecektir" dedi. - BALIKESİR

Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor
Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor
Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor
Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor
Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor
Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor
Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor

Balıkesir, Hisarcık, Edremit, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Edremit, devlet yatırımlarıyla güçleniyor - Son Dakika


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