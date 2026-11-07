Efkan Ala, Bursa\'da emanete ihanet edenin AK Parti\'de barınamayacağını söyledi

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, emanete ihanet edenlerin Ak Parti'de barınamayacağını belirterek, "Devlete talipseniz servete talip olamazsınız, olmamalısınız. Kim yanlış yaparsa cezasını görür, emanete ihanet eden AK Parti'de barınamaz" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 67. İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Akademisi programı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleştirildi.

Efkan Ala, programda hem partisinin gençlerine hem de siyasi kadrolara önemli mesajlar verdi.

AK Parti'nin yanlış yapanları korumayacağını söyleyen Ala, muhalefeti ise kendi belediyelerindeki tartışmalı isimlere sahip çıkmakla eleştirdi.

"Emanete ihanet eden AK Parti'de barınamaz"

Gençlere ve parti teşkilatına seslenen Ala, kamu görevinde bulunanların kendilerine emanet edilen makam ve bütçeyi koruması gerektiğini söyledi. Ala, "Eğer devlete talipseniz, yönetime talipseniz, kamunun işini yapacağım diyorsanız, kamunun size emanet ettiği ister makam mevki olsun, ister bütçe olsun, onu gözünüz gibi korumalısınız. Devlete talipseniz servete talip olamazsınız, olmamalısınız" dedi.

Siyasi ahlakın yasal sınırların da ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ala, "Bir şey yasal olsa bile eğer AK Parti ilkelerine uygun değilse, ahlaka uygun değilse, helal değilse onu yapamazsınız, yapmamalısınız" ifadelerini kullandı.

"Yanlış yapanı görevden alırız"

Konuşmasında yanlış yapanların korunmayacağını vurgulayan Ala, "Yanlış yapanlar konusunda ayrım yok, kim yaparsa yapsın. Onu savunmuyoruz, alıp siyasetteyse dışarı koyuyoruz, bürokrasideyse görevden alıyoruz. Yanlış yapan kimse onun cezalandırılması için kesinlikle net, açık bir irade ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Ala, "Kim yanlış yaparsa cezasını görür, devlette kim yanlış yaparsa, emanete ihanet ederse AK Parti'de zaten barınamaz" sözleriyle mesajını yineledi.

Muhalefete belediyeler üzerinden yüklendi

Muhalefeti de eleştiren Ala, kendi belediyelerinde yanlış yaptığını söylediği isimlere sahip çıkıldığını savundu. Ala, "Muhalefete bakıyoruz, kendisine milletin emanet ettiği belediyeleri tarumar etmişse, çarçur etmişse, onlar yargılanıyor olsa bile onları reddedeceğine, meydan meydan dolaşıp Türkiye'de onları savunuyorlar. Yapılan o yanlışları da savunuyorlar" ifadelerini kullandı.

"İşin yüzde 99'unu yapmışız"

Bursa'da yapılan hizmetlere ve dile getirilen eksikliklere de değinen Ala, eleştirileri dikkate aldıklarını belirtti. Vatandaşların eksiklikleri dile getirmesinin yapılan hizmetlerin de gündeme gelmesini sağladığını söyleyen Ala, "Biz işin yüzde 99'unu yapmışız. Ama yüzde 1'i, 2'si de eksik kalmış. Onu da yaparız" dedi.

Eksikliklerin dile getirilmesini önemsediklerini belirten Ala, gerçekten eksik olan konuların inceleneceğini ve giderilmesi için çalışma yapılacağını ifade etti.

"Slogan hamasetin, emek samimiyetin ürünüdür"

Gençlere siyasette sorumluluk almaları çağrısında bulunan Ala, "Slogan hamasetin ürünüdür ama emek samimiyetin ürünüdür. Her zaman insan kelimelerle konuşmaz, yaptıklarıyla konuşur" sözleriyle konuşmasını tamamladı.