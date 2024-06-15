Efkan Ala: Cumhur İttifakı Türkiye'yi hedeflerine doğru taşımanın adıdır

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Cumhur İttifakı, yoluna kararlılıkla devam etmektedir ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru taşımanın adıdır Cumhur İttifakı." dedi.

Ala, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı hakkındaki açıklamalarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklamalarını "talihsiz ve yakışıksız" şeklinde nitelendiren Ala, bu tür açıklamaların Türkiye'de oluşturmak istedikleri olumlu siyasal atmosfere aykırı düştüğünü söyledi.

Ala, "Biz, Türkiye'de siyaseti milletin meselelerini çözmek, bu çözümleri daha da çoğaltmak için siyasal partiler arasında diyalog yoluyla olumlu siyasal iklim oluşturmak için yapıyoruz. Bu iklime ters düşecek böyle sorunlu ifadelerden kaçınmak gerekir. Herkes, üstlendiği sorumluluğun bilincinde, meseleleri o bilinçle, o sorumlulukla değerlendirmelidir." diye konuştu.

Ala, Cumhur İttifakı hakkında şunları ifade etti:

"Cumhur İttifakı, yoluna kararlılıkla devam etmektedir ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru taşımanın adıdır Cumhur İttifakı. İlkeler üzerinden yürüyor ve küçük hesapların peşinde değildir. Cumhur İttifakı bileşenleri, partileri, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler, Türkiye'nin hedeflerine doğru kararlılıkla yürüme ilkesi üzerinden birliktelikler inşa ettiler. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması yönünde kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir Cumhur İttifakı. Bunu örselemeye yönelik bütün ifadeleri de reddederiz."