TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Türkmenistan arasında eğitim alanında mutabakat zaptı ve Türkiye Azerbaycan arasında doğalgaz işbirliğine yönelik anlaşmalar kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma görüşüldü. Türkiye Türkmenistan arasında eğitim alanında mutabakat zaptı ve Türkiye Azerbaycan arasında doğalgaz işbirliğine yönelik anlaşmalar görüşüldü. Görüşmelerin sonunda anlaşmalar kabul edildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Eğitim ve Doğalgaz Anlaşmaları Onaylandı - Son Dakika
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