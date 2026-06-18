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Eğitim Yatırımları Gelecek İçin Önemli

Eğitim Yatırımları Gelecek İçin Önemli
18.06.2026 14:12
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Bakan Tekin, Tunceli'de eğitim yatırımlarının ülkenin geleceği için kritik olduğunu vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim-öğretime yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu, eğitim ve öğretim konusunda atılan adımların meyvesinin ülke ve millet için çok büyük katma değerler üreteceğinin hepimiz farkındayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret için geldiği Tunceli'de Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) il binası önünde Vali Şefik Aygöl ve kent protokolü tarafından karşılandı. Bakan Tekin, daha sonra bina içerisindeki valilik makamında şeref defterini imzaladı. Tekin, ardından ilçe kaymakamları ve il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

'SÜREKLİ SAHADAYIZ'

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, göreve geldiğinden bu yana sahada olduklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım 2023 Haziran ayından itibaren attığımız bütün adımları, yaptığımız bütün işleri yerinde görerek, karşılıklı istişare ederek değerlendirmelerle yaptık. Bu kapsamda da sürekli sahadayız. İllerimizde, okullarımızda hem illerdeki valilerimizin başkanlığında değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Hem İl Milli Eğitim bünyesinde yetkili arkadaşlarla değerlendirmeler yapıyoruz hem de okullarımızda öğretmenlerimizle değerlendir yapıyoruz. Bu değerlendirmelerimizde hem ilin fiziki anlamda yatırım ihtiyaçlarını analiz ediyoruz hem ildeki eğitimin akademik boyutu ile ilgili olarak alınabilecek yeni tedbirleri, yeni projeleri değerlendiriyoruz. Yerelde valilerimizin koordine ettiği öğretmenlerimizin fedakarca katkı verdiği çok güzel yerel projeler uygulanıyor. O projeleri dinliyoruz. Ben mülki idare amirlerimize teşekkür ediyorum. Bütün mülki idare amirlerimiz hemen hemen Türkiye'nin her tarafında ana gündem olarak eğitim-öğretim süreçlerini almışlar. Gittiğimiz her ilde valilerimizin akademik başarıyı artıracak farklı projeleri var. Bunları dinlemek, bunlardan başka illerde örnek olarak bahsetmek, idareci olarak bizim açımızdan keyif verici bir uygulama" dedi.

'TUNCELİ'DE ÖĞRENCİ SAYIMIZ HIZLA DÜŞÜYOR'

Tunceli'de öğrenci sayısının düştüğünü ifade eden Bakan Tekin, "Daha önce de valimizle, il müdürümüzle değişik ortamlarda Tunceli ile ilgili değerlendirmelerimizi yapmıştık. Şimdi de Tunceli ile ilgili analizlerimizi yaptık. Maalesef Tunceli, Türkiye'de nüfus artış hızının en ciddi şekilde düştüğü illerimizden bir tanesi. Öğrenci sayımız hızla düşüyor. Ama bir taraftan da eğitim-öğretim altyapısını biz güçlendirmeye devam ediyoruz. Şu anda Tunceli'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde aldığımız bu tedbirler, yapılan yeni dersliklerle beraber 15'tir. Ortaöğretimde ise 11'dir. liselerimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 11'dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda da ilkokullarda 13, ortaokullarda 9, liselerde 6'dır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla da çok çok iyi bir noktada" diye konuştu.

'MİNİMAL DÜZEYDE PROBLEMLER VAR'

Bakan Tekin, "Sabah öğretmenlerimizi bir okulda ziyaret ettik. Kendileriyle de sohbet ettik. Minimal düzeyde problemler var. İlimizdeki okulların deprem güçlendirmesi ile ilgili analizler tamamlanmış. Bununla ilgili güçlendirme tedbiri alınması gerekenler alınmış. 'Yık-yap' kapsamına alınması gerekenler alınmış. Biz de bu çerçevede bir değerlendirme yaptık. Ben Tunceli'de eğitim öğretim altyapısına bir aile edasında yaklaşarak çözen Tunceli'deki valimize, üniversite rektörümüze, AK Parti İl Başkanımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu ekibe aile ruhu katan eğitimcilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Eğitim-öğretime yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu, eğitim ve öğretim konusunda atılan adımların meyvesinin ülke ve millet için çok büyük katma değerler üreteceğinin hepimiz farkındayız. Bu vesileyle emeği geçen herkese, sivil toplum örgütlerine de bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Tunceli, Eğitim, Son Dakika

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