"Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermedim" diyen Tanju Özcan'a Faik Öztrak'tan yanıt: İpe sapa gelmez laflar - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen uyarı cezasını kabul etmiş ve kendisinin de partisine bazı uyarıları olduğunu belirterek, "Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın. Öyle Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi. Milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adamlarla seçime girmeyin" demişti.

"İPE SAPA GELMEZ LAFLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdiği konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tanju Özcan'ın geçmiş dönemde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermediğini açıklamasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Öztrak, "Bunlar ipe sapa gelmez laflar. Ciddiye alınacak sözler değil." dedi.