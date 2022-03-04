"Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermedim" diyen Tanju Özcan'a Faik Öztrak'tan yanıt: İpe sapa gelmez laflar - Son Dakika
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"Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermedim" diyen Tanju Özcan'a Faik Öztrak'tan yanıt: İpe sapa gelmez laflar

04.03.2022 19:11

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermediğini söyleyerek "Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın" demişti. Tanju Özcan'a Faik Öztrak'tan yanıt gecikmedi. Öztrak, "Bunlar ipe sapa gelmez laflar. Ciddiye alınacak sözler değil" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kendisine verilen uyarı cezasını kabul etmiş ve kendisinin de partisine bazı uyarıları olduğunu belirterek, "Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın. Öyle Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi. Milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adamlarla seçime girmeyin" demişti.

CHP'den Tanju Özcan'a Ekmeleddin İhsanoğlu yanıtı: İpe sapa gelmez laflar

"İPE SAPA GELMEZ LAFLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündemi değerlendirdiği konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tanju Özcan'ın geçmiş dönemde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermediğini açıklamasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Öztrak, "Bunlar ipe sapa gelmez laflar. Ciddiye alınacak sözler değil." dedi.

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Ekmeleddin İhsanoğlu, Tanju Özcan, Faik Öztrak, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 'Ekmeleddin İhsanoğlu'na oy vermedim' diyen Tanju Özcan'a Faik Öztrak'tan yanıt: İpe sapa gelmez laflar - Son Dakika


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