Ekonomi ve vergi paketini içeren kanun teklifi kabul edildi! Muhtarlara net askeri ücret tutarında ödenek verilecek - Son Dakika
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Ekonomi ve vergi paketini içeren kanun teklifi kabul edildi! Muhtarlara net askeri ücret tutarında ödenek verilecek

31.03.2022 22:46

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından vergi ve ekonomi paketini içeren kanun teklifi kabul edildi. Buna göre muhtarlara net asgari ücret tutarında ödenek verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara maaş artışı müjdesini ocak ayında vermişti.

Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve katma değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde kararname Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Telifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

KABUL EDİLEN YENİ DÜZENLEMELER

Teklife göre, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak reklam yasağı verilmiş olmasına rağmen, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeyle devam eden gelir vergisi mükellefleri harcamalarının vergi matrahından gider olarak kabul edilmeyecek.

Özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin kazançlarının serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi sağlanmaktadır.

MUHTARLARA NET ASGARİ ÜCRET

Vergi dairesince yapılan işlemlerde elektronik imza, mühür veya onay kullanılmasına ilişkin yetki veriliyor.

Seyahat acentalarının birliğe ödeyecekleri yıllık aidatın belirlenmesinde Cumhurbaşkanına yetki veriyor.

Muhtarlara net asgari ücret tutarında ödenek verilecek.

Yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanılamayacağına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılıyor.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilmekte ve süresi 31/12/2025 tarihine uzatılmakta olup, ayrıca madde kapsamına turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de alınmaktadır.

Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesi için alınan mühendislik hizmetlerine geçici süreli istisna tanınıyor.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞI

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresinin uzatılması ve peşin ödemelerde indirim yapılması öngörülüyor.

Hazine taşınmazlarının doğrudan satışına yönelik düzenleme yapılıyor.

Teknik iflas durumunun giderilmesi için teknik iflas durumundaki şirketlerin ortaklarınca şirkete aktarılan 'sermaye tamamlama fonlarının' kurum kazancına eklenmemesi öngörülüyor.

KURUMLAR VERGİSİ KALICI OLARAK ARTIYOR

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranının kalıcı olarak yüzde 25'e çıkarılıyor.

Radyo ve televizyonlarda ayda en az doksan dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, farkındalığının artırılması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi gibi konular eklenerek bu kapsamdaki mücadelenin eğitim ve bilgilendirme yoluyla güçlendirilmesi amaçlanıyor. -

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Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak Çin'in Guizhou Eyaleti, Büyük Veri Sektöründeki Yatırımını Artıracak 'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (4) 'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi (4)

Gelir Vergisi, Asgari Ücret, Yatırım, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ekonomi ve vergi paketini içeren kanun teklifi kabul edildi! Muhtarlara net askeri ücret tutarında ödenek verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomi ve vergi paketini içeren kanun teklifi kabul edildi! Muhtarlara net askeri ücret tutarında ödenek verilecek - Son Dakika
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