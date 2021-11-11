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"Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim - Son Dakika

"Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim

11.11.2021 10:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da hal ziyaretinde bulundu. Bu esnada bir kadın, Kılıçdaroğlu'na "Siz ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" sözlerine yer verdi. CHP lideri bu sözlere karşılık gülerek "Estağfurullah ama Erdoğan gibi ekonomist değilim" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ni ziyaret ederek, esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dinledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, esnaf ve çalışanlarla kahvaltı da yaptı.

"AZ KALDI BERABER ÇÖZECEĞİZ"

Ziyarette Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği çiftçiler gübre, ilaç, mazot, fide, elektrik, yakıt gibi birçok üründe yaşanan yüksek artışların maliyetleri de aşırı oranda artırdığını belirterek, para kazanamadıklarından dert yandı. Çiftçi ve işçileri dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir gün inşallah düzelir, herkes güler yüzle alışveriş yapar, siz de rahat ederseniz vatandaş da, az kaldı. Az kaldı inşallah beraber çözeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz' diyen vatandaşa manidar yanıt: Erdoğan gibi değilim

"ERDOĞAN GİBİ EKONOMİST DEĞİLİM"

Konuşma sırasında Aksu'daki bir kadın çiftçi mazot, gübre gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet ederken, "Siz ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu ise "Estağfurullah ama Erdoğan gibi ekonomist değilim, onu söyleyeyim" karşılığını verdi. Şikayet eden üreticilerin yanı sıra bir de şehirde yaşayan asgari ücretliler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "O da şikayetçi, o da pazara gidiyor. Bu biberi alıp yiyemez. Ama önümüzde biraz daha zor günler gelecek. Söylediğiniz gübre fiyatları biraz daha artacak, mazot fiyatları artacak görünüyor. Çare belli, az kaldı çareyi halledeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz' diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim - Son Dakika
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