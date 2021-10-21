Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözlerine yorum yaptı: Parti terbiyemiz böyle - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yurt gezileri için "Giderken de zaten benden izin aldı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"BİZİM PARTİ TERBİYEMİZ BÖYLE"

Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'ndan izin aldığını doğrulayan İmamoğlu, "Bizim parti terbiyemiz böyle. Genel başkanımızla ilçe başkanı olduğum günlerden beri, yaklaşık 11 yıldır kurumsal ahlaka uygun ve organik bir ilişkimiz var. Bunu kıskandıklarını anlıyorum. Ama bu duygu ve bu ilişki bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla ben bundan çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE YANIT: TEBRİK TELEFONU AÇSAYDI MUTLU OLURDUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Görev sahası İstanbul'la sınırlı bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir, neyin hazırlığı içindedir" eleştirisine de yanıt veren İmamoğlu, "Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsun. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane'de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı (İSTAÇ'ın genel müdürü Mustafa Canlı'dan söz ediyor). Benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, genel başkan bana bir tebrik telefonu açsaydı mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim Genel Başkanımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir."

KYK ÖNÜNDEKİ ARAÇ KRİZİ

İmamoğlu, İBB tarafından internet sağlamak için konulan araç nedeniyle yaşanan krize ilişkin ise "Ben ilgili kişilerin, kurumların başındaki insanların sözleriyle çok ilgilenmiyorum. İlgilendiğim şey; hizmet sunmak. Gençlerimizin bir ihtiyacı varsa, çözümünde, İstanbul'da en üst düzeyde teknolojiye ve kabiliyete sahip kurumuyuz. Dolayısıyla biz, yurtlarda gençlerin internet imkanlarını sınırsız ve kapasitesi yüksek hale getirme konusuna talibiz. KYK'nun yurtlarına hizmet vermeye hazırız. Bu bağlamda, ister işin başında bir bakan olsun, ister işin başında bir genel müdür ya da il müdürü olsun, kapımız ardına kadar açıktır. Her türlü iş birliğine varız. Kapatacağımız bir açık, ortadan kaldıracağımız bir eksiklik, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bir şeyi tamamlama becerisi hepimizin sorumluluğu" yanıtını verdi.