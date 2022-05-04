Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize

04.05.2022 10:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Benim gündemimde yok" derken "Genel Başkanla yarış bizim ne haddimize... Bizde Genel Başkandan izin alarak konuşmak da yok" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu Karadeniz turunun son durağı olan Trabzon'da bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tur sırasında vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, "Değişim yüksek oranda var. Değişim var mı? Değişim yüksek oranda var. Birçok konuda toplumun rahatsızlığı yüzde 80 oranlarında. Değişimi umutlandıracak olan muhalefet blokudur. Üzerine düşeni yapmaktadır" dedi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"DUYARSIZ BİR İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI TASVİP EDİLMEZ, DOĞRU BULUNMAZ"

İstanbul lokomotif bir kent. Duyarsız bir İstanbul Belediye Başkanı tasvip edilmez, doğru bulunmaz. Bu bağlamda elbette değil ama o sorumluluk bilinci bende üst düzeyde var.

"BENİM GÜNDEMİMDE ADAYLIK FİLAN YOK"

Benim gündemimde yok. Benim gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var. Buna hepimizin ihtiyacı var. Türkiye'deki değişime kamu yöneticilerinin, belediye başkanlarının ihtiyacı var. Sözünü söylemeyen sesini çıkaramayan belediye başkanı AKP'li olsa ne olur... Bu değişime onların bile ihtiyacı var.

"GENEL BAŞKANLA YARIŞ BİZİM NE HADDİMİZE"

Genel Başkanla yarış bizim ne haddimize... Bizde Genel Başkandan izin alarak konuşmakta yok. Bunu sormanız normal. Ne yazık ki iktidar partisinde özgürce konuşma yok.

Tayfun Kahraman arkadaşıma 18 yıl hapis verdi bu ülkede mahkeme. Ben bu adamın 13 yıldır şahidiyim. Türkiye'de ne yazık ki her şey mümkün. Bayramlaşma dediğimiz buluşmaların büyük kalabalıklara dönüşmesi elbette beni mutlu etmiştir."

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Ekrem İmamoğlu, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize - Son Dakika


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