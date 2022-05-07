Ekrem İmamoğlu'ndan 'fotoğraf' tepkilerine yönelik tepki çeken açıklama: Vız gelir tırıs gider - Son Dakika

İmamoğlu cephesi "200-300 kişi" diyor ama beğeni rakamları hiç de öyle değil

Bakan Soylu - Ümit Özdağ tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Nagehan Alçı, Akif Beki ve Ertuğrul Özkök ile otobüste fotoğraf veren İmamoğlu özellikle kendi destekçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

ONGUN'UN SÖZLERİ DE TEPKİ ÇEKTİ

Sonrasında İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı, "Bu tartışmalar 200-300 kişi içerisinde dönüyor, umursamıyoruz" sözleri de sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Ongun'un sözlerini eleştiren paylaşımlarda bulundu.

DENİZ GEZMİŞ ANMASINDA CEVAP VERDİ

İBB Başkanı İmamoğlu fotoğraf tartışmalarıyla ilgili ilk yaptığı "Bir dahaki sefere Abdulkadir Selvi'yi ziyaret edeceğim" açıklamasının ardından katıldığı Deniz Gezmiş Anması'nda da konuya değindi.

"ANLIK HIRSLARINA YENİLDİLER"

İmamoğlu, şöyle konuştu: "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü, aynı şeylere inandığını söyleyen, ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir.

"VIZ GELİR TIRIS GİDER, UMURUMDA DEĞİL"

Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir, tırıs gider. Hiç umurumda değil."