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Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor

24.12.2021 15:58
Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor" dedi.

İYİ Parti'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde 'İYİ Kalkınma Kongresi'ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" şeklindeki ifadesine şöyle yanıt verdi:

"45 BİN DEĞİL 21 BİN"

" İBB Meclisi'nde grup başkanvekili '45 bin kişiyi işe aldınız' dedi. Aradan birkaç hafta geçti, İçişleri Bakanı '33 bin kişiyi işe aldınız' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı '45 bin kişi' diyor. Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. İBB 21 bin 179 kişiyi işe aldı."

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 bin kişi işten çıkarıldı deniyor. Bunu da söyleyeceğim; emeklilik nedeniyle ayrılanlar 3 bin 792, mevsimlik işler nedeniyle ayrılanların sayısı 3 bin 3 bin 449 kişi, kendi isteğiyle ayrılanlar 3 bin 60 kişi, iş akdini feshettiğimiz sayısı 3 bin 400 kişi, bunun da 1600'ü iki seçim arası alınmış."

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İBB, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor - Son Dakika
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