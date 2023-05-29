Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce yaptığı konuşma yeniden gündemde: Bu saatten sonra iktidar kazanamaz, muhalefet kaybeder - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce yaptığı konuşma yeniden gündemde: Bu saatten sonra iktidar kazanamaz, muhalefet kaybeder

29.05.2023 21:09

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri kaybederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 28 Mayıs'tan günler önce katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. İmamoğlu, "Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz. Muhalefet kaybeder. Yani biz kaybederiz. Bizim de asla kaybetmeye niyetimiz yok." demişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı seçimlerden mağlubiyetle ayrıldı.

GÜNLER ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMA HATIRLANDI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 28 Mayıs seçimlerinden günler önce katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

"BU SAATTEN SONRA SEÇİMİ İKTİDAR KAZANAMAZ"

Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, bu saatten sonra seçimleri iktidarın kazanamayacağını, muhalefetin kaybedebileceğini söylemişti. İmamoğlu, "Bakın bir şey söyleyeyim. Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz. Muhalefet kaybeder. Yani biz kaybederiz. Bizim de asla kaybetmeye niyetimiz yok. Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz." demişti.

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce yaptığı konuşma yeniden gündemde: Bu saatten sonra iktidar kazanamaz, muhalefet kaybeder - Son Dakika


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