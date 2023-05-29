Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kaldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı seçimlerden mağlubiyetle ayrıldı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 28 Mayıs seçimlerinden günler önce katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.
Halk Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, bu saatten sonra seçimleri iktidarın kazanamayacağını, muhalefetin kaybedebileceğini söylemişti. İmamoğlu, "Bakın bir şey söyleyeyim. Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz. Muhalefet kaybeder. Yani biz kaybederiz. Bizim de asla kaybetmeye niyetimiz yok. Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz." demişti.
Son Dakika › Politika › Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce yaptığı konuşma yeniden gündemde: Bu saatten sonra iktidar kazanamaz, muhalefet kaybeder - Son Dakika