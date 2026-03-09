İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu\'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
09.03.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 402 kişinin yargılandığı İBB davasının ilk duruşması Silivri'de başladı. Duruşmanın başında İmamoğlu'nun avukatı ''Ekrem beyin selamlama konuşması yapması konusunda talebimiz var'' dedi. Mahkeme başkanı ise bu talebe ''Böyle bir usûl yok. Hukuki olarak da yok. Burası onun alanı değil. Diğer yargılamalarda böyle bir şey olmuyor'' karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 402 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası, bugün Silivri'de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülüyor. Gergin başlayan duruşmada İmamoğlu'nun avukatından gelen talep, mahkeme başkanı tarafından reddedildi.

"BURASI ONUN ALANI DEĞİL"

İlk celsede sanıklar savunmalarını yapacakları duruşmada İmamoğlu'nun avukatı "Ekrem bey selamlama konuşması yapmak istiyor" şeklinde bir talep iletti. Mahkeme başkanı bu talebi "Böyle bir usûl yok. Hukuki olarak da yok. Burası onun alanı değil. Diğer yargılamalarda böyle bir şey olmuyor" diyerek reddetti.

MİKROFONU KAPATILDI

Duruşma sırasında söz almak isteyen İmamoğlu'nun isteği mahkeme başkanı tarafından reddedildi. İmamoğlu'nun mikrofonunun kapatılması üzerine taraflar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı, "Ekrem Bey, böyle kafanıza göre devam edemezsiniz. Böyle devam edersen duruşmadan çıkartırım" dedi. İmamoğlu ise bu sözlere, "Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum" yanıtını verdi.

SALONDA TEPKİLER YÜKSELDİ

Mahkeme başkanının İmamoğlu'na hitap ederken "sen" ifadesini kullanması salondaki izleyicilerin tepkisine yol açtı. İzleyiciler bu duruma "siz" sloganlarıyla karşılık verdi.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ SİLİVRİ'DE

Yargılananların yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasi parti, sendika ve kitle örgütü temsilcisi duruşmayı takip etmek için Silivri'ye geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yanı sıra seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve birçok milletvekili de salonda yer aldı. EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros da duruşmayı takip etti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık da duruşmayı salonda takip edenler arasında yer aldı.

TUTUKLU YAKINLARI RENKLİ KIYAFETLERLE GELDİ

Tutukluların yakınları, duruşma salonunda kolay fark edilebilmek için renkli kıyafetler giydiklerini belirterek, "Bizi tanısınlar diye özellikle renkli giyindik" dedi. Dilek İmamoğlu, duruşma öncesi salonda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Duruşma öncesi gerginiz, heyecanlıyız. Bizler mahkemenin canlı yayınlanmasını talep ettik ancak bu talep kabul edilmedi. Tutuksuz yargılanmasını umut ediyoruz" dedi.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Tutuklu isimler salona alkışlar eşliğinde girdi. Tutuksuz sanıklar da salonda yerini aldı. Ekrem İmamoğlu salona girdiğinde uzun süre alkışlandı. Tutuklular salona alındığı sırada izleyiciler, "İstanbul'un ve cumhuriyetin muhafızları, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Jandarma, tutukluların yakınlarına el sallamasına izin vermedi, tepkiler üzerine selamlama devam etti.

YAKLAŞIK 1,5 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR

Mahkeme başkanı duruşmayı başlatarak yargılama takvimine ilişkin bilgi verdi. Duruşmanın haftada dört gün görüleceğini ve yaklaşık bir buçuk ay sürmesinin planlandığını belirten mahkeme başkanı, ilk celsede tutuklu sanıkların, ikinci celsede ise tutuksuz sanıkların dinleneceğini söyledi. Tutuksuz sanıkların duruşmalara katılımının ise kendi inisiyatiflerine bırakıldığı ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu, Politika, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    usulsuzluk icinde usula uyulmus en azindan . evet oyle miting alani mi orasi. ha mahkeme dersek yat kalk kirmizi kar yagincalarla secime dek surer, illa aday olamayacagi bi ceza verilir itirazi susu busu bitene dek aa bakariz ki aday olamaz hale getirilir.. burasi bizim memleket burada isler boyle .. sonra devran doner bu kez bunlar onlara aynini yapar.. rovans kulturu mahvetti memleketi.. 2 4 Yanıtla
    Taner Avcı Taner Avcı:
    bunlarda onlara yapmışlardı yani,size göre. 0 0
  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    allahım yaa tam komedi 1 0 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    uzayda gider bu mahkeme. 0 0 Yanıtla
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    hala şov peşinde 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    seyhedebali Ali Haydar gelin günler sonra sizlik bir haber çıktı sonunda. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar Rizespor’dan üst üste 3. galibiyet Gol de yemiyorlar, puan da kaybetmiyorlar! Rizespor'dan üst üste 3. galibiyet
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı

11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
09:11
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek’ten kritik çağrı geldi
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:58:25. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.