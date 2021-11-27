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Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir! - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir!

27.11.2021 15:43
Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Projeler devletindir. Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için bilmem ne partinin projeleri diye ortaya atılan kavramlar, bir parti devleti var etmeye doğru gitmektedir. Bu şehrin ve bu ülkenin insanlarını rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla, parti projesi olmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, çevre dostu "Kiptaş Pendik Arkatlı Evler"in temelini attı. Çamçeşme Mahallesi Fabrika Sokak üzerinde kurulan şantiye alanında gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülkenin içinde bulundu ekonomik krize rağmen, böylesi bir yatırımı başlatmanın çok değerli bir adım olduğunu vurguladı. "Gelirde, döviz bazında ne yazık ki 20 yıl öncesine döndüğümüz bir ortamda bugün cesaretle burada temel atmak kaynak üretip, İstanbul'da kentsel dönüşümüne katkı sunma çabasını ortaya koymak çok değerli bir adımdır, atılımdır, kararlılıktır" diyen İmamoğlu, "İBB Meclisi'nde şunu söylemiştim: 'Umarım çok yakın bir zamanda tekrar bütçe konuşuyor ve bütçe yapıyor durumuna düşmeyiz. Çünkü öyle hızla değişiyor ki, durduk yerde kriz çıkan memleketimizde, durduk yerde belki gerçek anlamda yüzde 40'ları, 50'leri aşan bir enflasyon değerini oluşturan bir ekonomik süreçte hepimizin çok dikkatli olması gerekir' diye ifade etmiştim" diye konuştu.

PENDİK BELEDİYE BAŞKANI'NA "MAHKEME" YANITI

Tüm ekonomik zorluklara rağmen, kentsel dönüşümün İstanbul'un temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, KİPTAŞ'ın bu konuda öncü bir kuruluş olduğunun altını çizdi. Temeli atılan projenin, kentsel dönüşüme katkı sağlayıcı kaynak elde etme amaçlı olduğunu kaydeden İmamoğlu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in konuyla ilgili mahkemeye gidecekleriyle ilgili sözlerine şu yanıtı verdi:

"Pendik Belediye Başkanı arkadaşımızın bu projeye haksız ve -ne yazık ki umarım öyle değildir- bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırma çabasını da şaşkınlıkla izledim."

"AMAÇLARI; EKREM İMAMOĞLU'NA KÖSTEK OLMAK"

Pendik Belediyesi zabıtasının, geçtiğimiz 4 Ağustos'ta tuttuğu tespit tutanağında, yapı ruhsatını kayıt altına aldığını aktaran İmamoğlu, "Buradaki yapının nasıl yapılacağı var, her şey var. Ama işte, 'Meclis'te çıkalım, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir işe daha, nasıl köstek oluruz. Nasıl engel oluruz' girişiminde bulunalım."

"16 MİLYONUN ÖNÜNE GEÇECEK HİÇBİR SİYASİ AKIL YOK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile kentsel dönüşüm konusunda karşılıklı iş birliği içinde çalıştıklarına vurgu yapan İmamoğlu, "Başından beri kendisi de buna saygı gösteriyor ve kendisi de aynı şekilde bize destek olmaya çaba gösteriyor. Bakın altını çizeyim. Teşekkür ediyorum kendisine. Ancak yereldeki bu tarz belediye başkanlarının, siyasi aktörlerinin girişimini de buradan bu şekilde aktarmak bana açıkçası zul geliyor. Sıkılıyorum, üzülüyorum." diye konuştu.

PENDİK'E, BAĞCILAR ÖRNEĞİ

Pendik'e yaptıkları yatırımlardan örnekler veren İmamoğlu, 39 ilçenin tamamına eşit hizmet götürmek amacında olduklarının altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde yeniden düzenleyip açılışını yaptıkları Bağcılar Meydanı'ndaki etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte katıldıklarını hatırlatan İmamoğlu, "Belediye Başkanı geldi, kendi hizmetlerini anlattı. Dedik ki; 'Allah yolunu açık etsin, daha güzel işler yap. Biz, kendi işlerimizi anlattık. Yani bu kavramın bu ülkede silinmesi lazım. İlçe belediye başkanı seçilen insan; Genel Başkanımız ne güzel söyledi; 'Rozetini bırakacaksın. Türk bayrağı rozetini tak, hizmet et.' Nokta. Bizonu yapıyoruz" dedi.

Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak projelerini, "CHP'nin" ya da "İYİ Parti"nin diye nitelemediklerini vurgulayan İmamoğlu, "Projeler devletindir. Kamuya aittir. Millete aittir. Onun için bilmem ne partinin projeleri diye ortaya atılan kavramlar, bir parti devleti var etmeye doğru gitmektedir. Bu şehrin ve bu ülkenin insanlarını rahatsız etmektedir. Milletin parasıyla, parti projesi olmaz. Gidersin kendi ilçe başkanlığı binası yaparsın, il başkanlığı binası yaparsın; onun da parti projesi olur. Bu anlayıştan ülkemizin derhal kurtulması lazım. Umarım kurtuluruz" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir!

Ekrem İmamoğlu, İBB, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu: Projelerimiz Millet İttifakı'nın değil devletin-milletin projeleridir! - Son Dakika
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