Ekvador, Meksika'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtı

Politika

Ekvador, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ın yargılanmasını engellemek için Meksika'nın Quito Büyükelçiliğinde tuttuğu gerekçesiyle Meksika aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtı.

Ekvdador polisi, 5 Nisan'da Meksika'nın Quito Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklamıştı. Bu olayın ardından Ekvador ile diplomatik ilişkileri kesen Meksika, Ekvador aleyhine diplomatik dokunulmazlıkları ihlal ettiği gerekçesiyle 11 Nisan'da UAD'de dava açmıştı. Meksika'ya karşı bir adım da Ekvador'dan geldi. Uluslararası Adalet Divanı, Ekvador'un Meksika aleyhine diplomatik misyonları amacına aykırı bir şekilde kötüye kullandığı gerekçesiyle dava açtığını duyurdu. UAD tarafından yapılan açıklamada, "Ekvador, Meksika'nın Quito'da diplomatik misyonlarını 17 Aralık 2023-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Glas'ı Ekvador'un yargılamalarından korumak için kalkan olarak kullanmakla suçlamaktadır. Ayrıca Ekvador, Meksika'yı Glas'a hukuka aykırı bir şekilde siyasi sığınma sağlamakla ve içişlerine müdahale etmekle suçlamaktadır" denildi.

Meksika'nın davası bugün görüşülecek

Bugün ve Çarşamba günü UAD, Meksika'nın Ekvator'a karşı uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiasıyla açtığı davayı görüşecek.

Ne olmuştu

Yolsuzluktan yargılanan ve iki farklı suçtan hüküm giyen eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, siyasi sığınma talebinde bulunduğu Aralık ayında Meksika'nın Ekvador Büyükelçiliğinde sığınmıştı. Meksika'nın, Glas'ın siyasi sığınma talebini 5 Nisan'da kabul etmesinden saatler sonra Ekvador polisi, Meksika'nın Ekvador Büyükelçiliğine baskın düzenleyerek eski Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklamıştı. Ekvador polisinin büyükelçiliğe girmesinin ardından Meksika, Ekvador ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Meksika, 11 Nisan'da Büyükelçilik basan Ekvador'u UAD'na şikayet etmişti. Meksika, Ekvador'un Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. - QUITO