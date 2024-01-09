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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Havaalanında Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Havaalanında Coşkuyla Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden yola devam dediği Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, havaalanında coşku ile karşılandı. Şerifoğulları, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen karşılama töreninde konuşma yaptı ve 31 Mart seçimlerine kadar gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Havaalanında Coşkuyla Karşılandı
09.01.2024 - 15:54,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden yola devam dediği Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, havaalanında coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aralarında Elazığ'ın da olduğu 11 büyükşehir ve 15 kentin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Bu çerçevede 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin merakla beklenen Elazığ Belediye Başkan adayı, görev süresince başarılı projeler hayata geçiren mevcut başkan Şahin Şerifoğulları oldu. Şehre dönüş yapan Başkan Şerifoğulları'nı karşılamak için binlerce vatandaş havalimanına akın etti. Davul zurnalar eşliğinde büyük bir coşku ile karşılanan Şerifoğulları, kalabalığı selamladı. Konuşmanın ardından yine binlerce araç konvoyu ile Şerifoğulları, şehir turu attı.

"Bu kardeşinizin en büyük gücü sizlerin dualarıdır"

Bugün çok gururlu, onurlu ve heyecanlı olduklarını belirten Başkan Şahin Şerifoğulları, "İlk günkü aşka halkımızın karşısındayız. Görüyorum ki aziz şehrim bugün daha güzel ve coşkulu. Bugün ortak sevdamız olan Elazığ'ımız için yola devam etme günüdür. Sizlerin destekleri ve duaları ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeniden bizleri aday yaparak sizlerin huzuruna gönderdi. Hepinize kucak dolusu selamlarını iletti. Bana bu onurlu görevi vererek sizlerin huzuruna gönderen Cumhurbaşkanıma canıgönülden şükranlarımı sunuyorum. Her daim dualarınızla ve desteklerinizle yanımızda olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizin en büyük gücü sizlerin kalbi dualarıdır. Bizler bu şehir için meydanlar, yeraltı otoparkları, otobüs terminali, Engelsiz Yaşam Merkezi, Kapalı Çarşı, Bakırcılar Sokağı, Saray Cami meydanını yaptık. Bizler bu şehir için nice eserlere imza attık. Yeni yollar ve bulvarlar açtık. En önemlisi de hemşehrilerimize güçlü gönül köprüleri kurduk. Ben biliyorum ki sizlerin gönlünde yer edinemeyen, Cumhurbaşkanımızın kalbinde de yer edinemez. Ben sizlerin gönlüne girdim daha sonra da Cumhurbaşkanım beni sizin huzurunuza gönderdi" dedi.

"Bu şehir ve insanları her şeyin en güzeline layık"

5 yıl daha şehrin her karış toprağına hizmet etmek, vatandaşların hizmetkarı olabilmek için 31 Mart akşamına kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayan Başkan Şerifoğulları, "Elazığ için hizmet vakti. 5 yıl boyunca altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata kadar çalışacağız. Her bir bireyin daha sağlıklı ve huzurlu yaşayabilmesi için bizler ekibimiz ile gece gündüz demeden, mesai gözetmeden çalıştık. Deprem oldu ama demedik, pandemi oldu fakat demedik. Ekonomik daralma baş gösterdi bahanenin arkasına sığınmadık. 2019 yılında sizlere vaat etmiş olduğumuz 11 ana başlıktaki 100 projeyi hayata geçirebilmek için çalıştık. Bu elbette yetmez. Bu şehir ve bu şehrin güzel insanları her şeyin en güzeline layık. Bundan sonraki süreçte 31 Mart akşamına kadar sizlerle el ele, gönül gönle verip, şehrimizi karış karış gezeceğiz. Basmadığımız cadde ve sokak bırakmayarak, girmediğimiz gönül bırakmayarak seçim çalışmasını bitireceğiz. 31 Mart gecesi Allah'ın izni ile zafer bizlerin olacak" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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