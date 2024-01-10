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Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima - Son Dakika
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Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, katıldığı canlı yayında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u asıl mesleği üzerinden eleştirdi. Konuklara "Biliyor musunuz mesleği ne, öğretmenlik" diyen Emir'in bu tavrı tepki çekti.

10.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:48
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Dün akşam HaberTürk ekranlarında yayınlanan bir programda yerel seçim süreci ele alındı. Konuklardan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ABB için adı geçen Kahramankazan Belediye Başkanı'nı eleştirerek stüdyodakilere "Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen…" dedi. Emir'in öğretmenliği bu şekilde anması tepki çekti.

"ASIL MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?"

Konuklardan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, başkent için yerel seçimlerde adı geçen isimleri değerlendirdi. Gazeteci Nagehan Alçı, "Ankara için genç bir isim üzerinde duruluyor. Kahramankazan Belediye Başkanı..." dedi. Bunun üzerine araya giren Emir, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u kastederek, "Sizinle bahse girerim ihtimal o. Kazan da benim seçim bölgem. Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen…" ifadelerini kullandı.

TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Öğretmenleri küçümseyen ima stüdyoda kısa bir sessizliğe neden oldu. Hatasını hemen anlayan Emir ise konuyu toparlayarak "Öğretmenliği ile ilgili bir sorunum yok, çok iyi bir belediye başkanı olabilir ama Kazan konusunda olamayacağını biliyorum." dedi.

Yayının ardından Oğuz, Emir'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Emir ise "Sayın Başkan @serhatoguz, sözümü tam kestiğiniz yerde öğretmenlerin her şeyi ve elbette belediye başkanlığını en iyi şekilde yapabileceklerini, öğretmenlerin başımızın tacı olduğunu söylüyorum. İfade etmeye çalıştığım gazetecinin sizinle ilgili en kolay ulaşabileceği bilgileri dahi bilmediğiydi. Cümleyi ortasından kesmeseydiniz daha anlaşılır olurdu. Yine de sizi kırmayı aklımdan bile geçirmediğimi bilmenizi isterim. Onur ve gurur duyulacak bir mesleğiniz var. Saygılarımla." dedi.

İşte Emir'in açıklaması ve gelen tepkiler:

Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP\'li Murat Emir\'den öğretmenleri küçümseyen ima
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Murat Emir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima - Son Dakika
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