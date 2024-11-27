Elif Esen'den Evde Bakım Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Elif Esen'den Evde Bakım Vurgusu

DEVA Partisi'nden Esen, evde bakım desteğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

27.11.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, mevcut sosyal politikaların yetersiz olduğunu, evde bakım desteğinin kaynakların etkin kullanımı açısından öncelikli olarak arttırılması gerektiğini vurguladı.

Esen, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, toplumu derinden ilgilendiren ve özellikle ağır şartlar altında ezilen kesimlere nefes aldıracak sosyal politikalar alanında yaşanan sorun ve ihtiyaçlara ilişkin çözüm önerileri sunmak istediklerini söyledi.

Evde bakımın sosyal hizmetin bel kemiği olduğunu, bu yardımla bakım veren ailenin çalışabileceğini, bakım ihtiyacı içindeki aile üyesinin güvenli ve korunaklı şekilde yaşamını sürdürebildiğini aktaran Esen, yarım milyon ailenin desteklendiği engelli sağlık raporlarının alınmasında yaşanan zorluklara işaret etti.

Esen, bu süreçlerin aileler üzerinde yarattığı mali ve duygusal yüklerin kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde benzer bakanlıkların sosyal yardım ve sosyal hizmet bütçeleri yaklaşık yüzde 20'ye yüzde 80 dengesinde olur. Bizde ise durum tam aksini gösteriyor. Sosyal yardım bir ülkede savaş ve afetler sonrası yaşanan acil durumlarda birkaç aylığına destek olmak üzere kullanılır. Baştan aşağı yeniden planlanacak doğru sosyal politikalar ile sosyal yardım sağlanan yüzde 80 için iş, bakım yardımı, ebeveynlik destekleri sağlanabilirse bu oran yer değiştirir ve insanlarımız yardımla geçinmek yerine üretime dahil olarak çok daha refah içinde, kendilerine ve ülkelerine katkıyla yaşayabilirler.

Evde bakım hizmetleri, dengesizliğin düzelmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Engelli sağlık raporu süreçlerinin sadeleştirilmesi ve hızlandırılması gerekmektedir. Gelir kriterlerinin açık, adil ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden düzenlenmesi şarttır. Farklı uygulamalar yerine ortak değerlendirme cetveli oluşturulmalıdır. Devlet, özel bakım merkezlerine kişi başı aylık yaklaşık 35 bin lira ödeme yaparken, evde bakım için yalnızca 9 bin lira destek sağlamaktadır. Bu miktar enflasyon karşısında erimekte ve memur katsayısına bağlı olmaması nedeniyle yetersiz kalmaktadır. Evde bakım desteği, kaynakların etkin kullanımı açısından öncelikli olarak arttırılmalıdır."

Kaynak: AA

Deva Partisi, Deva Partisi, Milletvekili, Elif Esen, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Elif Esen'den Evde Bakım Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:51:54. #1.11#
SON DAKİKA: Elif Esen'den Evde Bakım Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.