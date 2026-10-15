Elif Esen, Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binayı anıp acil riskli bina taraması istedi - Son Dakika
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Elif Esen, Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binayı anıp acil riskli bina taraması istedi

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Elif Esen, Maltepe\'de 5 kişinin öldüğü binayı anıp acil riskli bina taraması istedi
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Yeni Yol Partisi Milletvekili Elif Esen, Maltepe'de kısmi çökme sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği binayı hatırlatarak riskli ve kaçak bina taramasının acilen yapılmasını istedi. Esen, soruşturmanın kapsamının genişletilmesini ve bir daha imar affı çıkarılmamasını önerdi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen,"Riskli bina taraması ya da kaçak bina taraması acilen yapılmalı."dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Maltepe'de kısmi çökme sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği binayı hatırlattı. İstanbul'da deprem olmadığını ancak binanın çöktüğünü ifade eden Esen, çöken binanın bir acı gerçeği ortaya koyduğunu, depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Binanın mimarının ve şantiye şefinin tutuklandığını ifade eden Esen, soruşturmanın kapsamının birkaç kişiyle sınırlandırılmamasını, kusuru ve ihmali bulunan herkesin sorumluluğunun, somut deliller üzerinden belirlenmesini istedi.

"Riskli bina taraması ya da kaçak bina taraması acilen yapılmalı" diyen Esen, stratejik hedeflerle, çok riskliden az riskliye geçen bir planlama ile yapı stoğunun dönüştürülmesini, ailelerin faciadan korunmasını talep etti.

Yapılara yönelik denetimlere, binaların kullanımı süresince de devam edilmesi gerektiğini dile getiren Esen, tadilatların, taşıyıcı sisteme zarar verebilecek müdahalelerin, etkin biçimde izlenmesini istedi. Esen, bir apartmanın ortak güvenliğini etkileyen işlemlerin, yalnızca mülk sahibinin veya işletmecinin tercihi olarak değerlendirilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Elif Esen, Türkiye'de bir daha imar affının da çıkarılmamasını önerdi.

Kaynak: AA
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