Elitaş'a Fahri Doktora ve Kucaklaşma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Elitaş'a Fahri Doktora ve Kucaklaşma Mesajı

Elitaş\'a Fahri Doktora ve Kucaklaşma Mesajı
01.08.2025 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elitaş, Kayseri'de fahri doktora töreninde geçmişle hesaplaşmak yerine kucaklaşma vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "21. yüzyılda, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu süreçte artık geçmişle hesaplaşan değil, birbiriyle kucaklaşan, Türkiye'yi ileriye doğru emin adımlarla götürecek bir topluluğun olması için gayret göstermemiz gerekir." dedi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Elitaş'a "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" alanında fahri doktora ünvanı verilmesi dolayısıyla 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Elitaş, buradaki konuşmasında, çok heyecanlı olduğunu belirterek, kendisini bu ünvana layık gören üniversite senatosuna teşekkür etti.

Bir ilde sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerin temsilcileriyle, belediye başkanları, milletvekilleri, il başkanı ve özellikle de valisiyle, bir uyum, kucaklaşma ortamı olduğunda güzelliklerin de ortaya çıktığını dile getiren Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentin sorunlarını çözmek için parti ayrımı yapmaksızın herkesle bir araya geldiğini söyledi.

Vali Çiçek'in kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Elitaş, şöyle devam etti:

"Başı açık olanı, başı örtülü olanı, Kayserili olanı, başka yerden geleni, sakallı olanı, sakalsız olanı, kim varsa kapısını açan, dertlerini dinleyen, devlet terbiyesiyle bağrına basan bir vali. Bu valiyle birlikte çalışmaktan da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. 2003 yılında 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 80. yılını kutlarken eşim başörtülü diye Çankaya Köşkü'ne davet edilmemiştim. Dedim ki o zamanın valisine 'Kayseri'ye gelebilir miyiz?' Kayseri'ye geldik. Çankaya Köşkü'ne davet edilmeyen eşim dört tane oğlan anası. Asker, dört tane yiğit evlat yetiştirmiş bir anayı Çankaya Köşkü'ne layık görmemişler, geldik Kayseri'ye 29 Ekim 2003. O zaman sakalım yoktu, sakalım olsa sakıncalıydım. Hanımın başörtüsü vardı, ben milletvekiliydim, hanım sakıncalıydı."

AK Parti kapatma davasında eşinin başörtüsünden dolayı Anayasa Mahkemesinde yargılandığını söyleyen Elitaş, şunları kaydetti:

"Ayrımcılıktan dolayı bizim bacılarımızı, analarımızı yarasa gibi gören zihniyetten dolayı ben 2008 yılındaki AK Parti kapatma davasında yargılanan biriyim. Şu an görüyorum, başı açık olan insan da var, kapalı olan da var. Sakallı olan da var, sakalsız da var. Türkiye burada ama Türkiye'nin yansımasından mutsuz olan maalesef örümcek kafalıları da var. İşte bizim en büyük meselemiz, en büyük amacımız, muasır medeniyetler seviyesini aşmak için bize tavsiyede bulunan, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen Ulu Önder Atatürk'ün sözlerini örümcek kafalarıyla örtmeye çalışanlarla mücadele etmek, bilim yuvasının en önemli görevlerinden birisidir. 21. yüzyılda, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu süreçte artık geçmişle hesaplaşan değil, birbiriyle kucaklaşan, Türkiye'yi ileriye doğru emin adımlarla götürecek bir topluluğun olması için gayret göstermemiz gerekir."

Konuşmanın ardından KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite senatosunca Elitaş'a verilen fahri doktora belgesini takdim etti, cübbesini giydirdi.

Karamustafa, şehrin özellikle sanayisine katkı sunmaya çalışan bir üniversite olarak Elitaş'a şehre kazandırdıkları için teşekkür etti.

Cübbe töreninde 3 torunu Elitaş'ı yalnız bırakmadı, konuşması boyunca yanında durdu.

Törende Elitaş'a, desteklerinden dolayı Kayseri Ticaret Borsası ve Erciyes 38 Futbol Kulübü tarafında da plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

Mustafa Elitaş, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, AK Parti, Türkiye, kayseri, Eğitim, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Elitaş'a Fahri Doktora ve Kucaklaşma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

17:03
Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu
Sedat Peker, ünlü şarkıcının iddiası sonrası uzun süren sessizliğini bozdu
16:30
Almanya, Ukrayna’ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor
16:00
Para karşılığı bebek satın alan çocuk doktoru gözaltına alındı İşte ilk ifadesi
Para karşılığı bebek satın alan çocuk doktoru gözaltına alındı! İşte ilk ifadesi
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
04:49
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Eve balkondan girip boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
02:48
Kanada’da uçak havaalanı yakınlarına düştü
Kanada'da uçak havaalanı yakınlarına düştü
02:20
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
600 bin kamu işçisine hükümetten yeni zam teklifi
00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 hükümlünün cezasını kaldırdı
00:17
YÖK Başkanlığı’na yeniden Erol Özvar getirildi
YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi
23:54
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
Slovenya, İsrail ile silah ticaretini yasakladı
23:35
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 17:42:19. #7.12#
SON DAKİKA: Elitaş'a Fahri Doktora ve Kucaklaşma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.