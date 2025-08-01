Elitaş\'a Fahri Doktora ve Kucaklaşma Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "21. yüzyılda, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu süreçte artık geçmişle hesaplaşan değil, birbiriyle kucaklaşan, Türkiye'yi ileriye doğru emin adımlarla götürecek bir topluluğun olması için gayret göstermemiz gerekir." dedi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Elitaş'a "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" alanında fahri doktora ünvanı verilmesi dolayısıyla 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Elitaş, buradaki konuşmasında, çok heyecanlı olduğunu belirterek, kendisini bu ünvana layık gören üniversite senatosuna teşekkür etti.

Bir ilde sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerin temsilcileriyle, belediye başkanları, milletvekilleri, il başkanı ve özellikle de valisiyle, bir uyum, kucaklaşma ortamı olduğunda güzelliklerin de ortaya çıktığını dile getiren Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentin sorunlarını çözmek için parti ayrımı yapmaksızın herkesle bir araya geldiğini söyledi.

Vali Çiçek'in kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Elitaş, şöyle devam etti:

"Başı açık olanı, başı örtülü olanı, Kayserili olanı, başka yerden geleni, sakallı olanı, sakalsız olanı, kim varsa kapısını açan, dertlerini dinleyen, devlet terbiyesiyle bağrına basan bir vali. Bu valiyle birlikte çalışmaktan da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. 2003 yılında 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 80. yılını kutlarken eşim başörtülü diye Çankaya Köşkü'ne davet edilmemiştim. Dedim ki o zamanın valisine 'Kayseri'ye gelebilir miyiz?' Kayseri'ye geldik. Çankaya Köşkü'ne davet edilmeyen eşim dört tane oğlan anası. Asker, dört tane yiğit evlat yetiştirmiş bir anayı Çankaya Köşkü'ne layık görmemişler, geldik Kayseri'ye 29 Ekim 2003. O zaman sakalım yoktu, sakalım olsa sakıncalıydım. Hanımın başörtüsü vardı, ben milletvekiliydim, hanım sakıncalıydı."

AK Parti kapatma davasında eşinin başörtüsünden dolayı Anayasa Mahkemesinde yargılandığını söyleyen Elitaş, şunları kaydetti:

"Ayrımcılıktan dolayı bizim bacılarımızı, analarımızı yarasa gibi gören zihniyetten dolayı ben 2008 yılındaki AK Parti kapatma davasında yargılanan biriyim. Şu an görüyorum, başı açık olan insan da var, kapalı olan da var. Sakallı olan da var, sakalsız da var. Türkiye burada ama Türkiye'nin yansımasından mutsuz olan maalesef örümcek kafalıları da var. İşte bizim en büyük meselemiz, en büyük amacımız, muasır medeniyetler seviyesini aşmak için bize tavsiyede bulunan, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diyen Ulu Önder Atatürk'ün sözlerini örümcek kafalarıyla örtmeye çalışanlarla mücadele etmek, bilim yuvasının en önemli görevlerinden birisidir. 21. yüzyılda, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu süreçte artık geçmişle hesaplaşan değil, birbiriyle kucaklaşan, Türkiye'yi ileriye doğru emin adımlarla götürecek bir topluluğun olması için gayret göstermemiz gerekir."

Konuşmanın ardından KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversite senatosunca Elitaş'a verilen fahri doktora belgesini takdim etti, cübbesini giydirdi.

Karamustafa, şehrin özellikle sanayisine katkı sunmaya çalışan bir üniversite olarak Elitaş'a şehre kazandırdıkları için teşekkür etti.

Cübbe töreninde 3 torunu Elitaş'ı yalnız bırakmadı, konuşması boyunca yanında durdu.

Törende Elitaş'a, desteklerinden dolayı Kayseri Ticaret Borsası ve Erciyes 38 Futbol Kulübü tarafında da plaket takdim edildi.