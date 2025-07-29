Elitaş\'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak, "Bazı partilerin mecliste etnik kimlikten dolayı hamaset duyguları ile hepimizin duygularını kabartan söylemlerine artık 'dur' deme zamanı geldi" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası'nın Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı. Burada konuşan Elitaş, "Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın bir olduğu zamanlarda bu coğrafyadaki güç birliği ve onların etki alanları durdurulamaz bir noktaya gelmişti. Birileri kalıp 'sen etnik kimlikleri böyle tarif edersen, Türkiye'de şunun zeminini hazırlarsın' dedi. Ufukları o kadar dar ki, bakışları o kadar sınırlı ki, bunların gözlerinde de perde var. Katarakt var. 3 dakika sonrasını, 3 gün sonrasını göremeyen bir zihniyet var. ya gözlerinde bozukluk var ya da zihniyetlerinde bozukluk olduğu için görmemezlikten geliyorlar. Kuzey Irak'taki Kürtler ve Suriye'nin içerisinde Kürtler ile Türkiye'nin içerisinde kurduğumuz binlerce yıllık beraberlik var. Çoğumuz akraba olduk. O insanlarla kavuşabilmek için ayrım yapanların ekmeğine yağ sürmek yerine, bazı partilerin gelip mecliste etnik kimlikten dolayı hamaset duyguları ile hepimizin duygularını kabartan söylemlerine artık 'dur' deme zamanının geldiğini, 86 milyonun kalbinin tek bir şekilde atmasının gerektiğini hayata geçirmemiz lazım. Bunları anlatabilmek yükümlülüğü size ait. 86 milyonun yek vücut olmasını doğru buluyorsak, bunu da dilimiz döndüğünce anlatmıyorsak vebali size ait. Bunu kardeşlik için, artık Türkiye'de bir daha şehit olmasın, ocaklara ateş düşmesin, yavrular anasız babasız kalmasın, güvenlik güçlerimiz gazi olmasın diye düşünüyorsak bundan sonra bununla ilgili ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Duygularımız kabarabilir. Terör örgütünün temsilcileri, 'şunu da istiyoruz, şöyle pazarlıkla masaya oturacağız' diyebilirler. Açık ve net şekilde söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörsüz Türkiye için elinden geleni yapıyor. Hiçbir pazarlık, vaat yok ve taahhüt yok. Tek amacımız silahların bırakılması ve terör örgütünün kendini imha etmesiydi. Silahlar bırakıldı, yakıldı. Terör örgütü de kendisini feshetti" dedi.

"Özgür beyin hamasetle ve insanları sokağa dökmek ile değil, Türkiye'deki insanları üretime yönlendirmekle, bir ve beraber olmakla, huzur tavsiye etmekle devam etmesini istirham ediyorum"

Elitaş, "Bundan sonra mecliste kurulacak komisyon çerçevesinde ilk üyeyi de MHP açıkladı. CHP önce 'tamam' dedi. Şimdi 'eşit olmamız' lazım diyor. Yan çizmenin yanlarını arıyor. Terörden PKK'dan, teröristten, şehitler üzerinden siyaset yapmanın kime ne faydası olabilir. Bu ülkeye ne katkı sağlayabilir. En iyi sonucu bulmak amacıyla hareket etmek yerine 'ben burada etkisiz eleman mı olurum' kaygısını taşımak yerine 'ben nasıl katkı sağlarım' düşüncesinde olması gerekir. Maalesef CHP'nin yaşadığı dönemleri biliyoruz. Partileriyle ve belediye başkanlarıyla ilgili yapılanların hepsi CHP'lilerin birbirlerini şikayeti. Bir siyasi parti düşünün ki bin 200 delegeden 200 tanesi oylarını bedel karşılığı değiştirmişler. Kendi içlerinde öyle bir kırılganlık var. Özgür beye tavsiye ediyorum. Gençliği ve dinamizmi ile hamasetle ve insanları sokağa dökmek ile değil, Türkiye'deki insanları üretime yönlendirmekle, bir ve beraber olmakla, huzur tavsiye etmekle devam etmesini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye kaynakların daha verimli kullanılmasını ve sosyal dokunun yeniden güçlenmesini sağlayacaktır"

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise, iş insanlarının beklentilerini sıralayarak, "KOBİ kredilerinde yüzde 2,5 ticari kredilerde yüzde 2 ve döviz kredilerinde yüzde 1 oranında uygulanan kredi büyüme sınırlarının; firmaları finansmana erişimini zorlaştırdığı görülmektedir. Bu çerçevede, kredi büyüme sınırlarının mevcut ekonomik şartlar, piyasa ihtiyaçları ve reel sektörün finansman ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, bankalara kotalı verilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası reeskont kredilerinin limitlerinin artırılması, ticari kartlardaki taksit sayıları piyasayı çok zorluyor. Taksit sayılarının artırılması, özellikle yeni yapılan ve konsorsiyum şeklinde oluşturulan yatırımlarda çapraz kefaletin kaldırılması ya da yeni yapılacak yatırım tutarı kadar çapraz kefalet alınması hem ticaret erbabını ve sanayiciyi hem de fonlayan bankaları rahatlatacaktır. İhracatçılarımız değerlenen TL ve maliyet artışı sebebi ile rekabet gücünü kaybetmektedir. Bu sebeple İhracatçılarımıza yönelik kur desteklerinin yükseltilmesi, nefes kredisinin limitinin yükseltilmesini talep ediyoruz. Piyasaya can suyu vermek adına yüksek tutarlı, kısıt olmadan KGF kredisi beklemekteyiz" dedi.

"Terörsüz Türkiye kaynakların daha verimli kullanılmasını ve sosyal dokunun yeniden güçlenmesini sağlayacaktır" diyen Gülsoy, "İş dünyası olarak bizler de bu sürecin her aşamasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye, Türkiye'nin üretim gücünü büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Huzur ortamının sağlanması ile inşallah bundan sonra tüm enerjimizi daha çok çalışmaya vereceğiz. Bu tarihi adımın atılmasında kararlılık gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını yaşatarak, alın teriyle bu vatanı büyütecek genç nesillerimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı. - KAYSERİ