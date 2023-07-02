Elon Musk'ın Twitter sınırlaması Mustafa Sarıgül'ü kızdırdı

Twitter CEO'su Elon Musk, mavi tiki olmayan hesapların 'geçici bir süre' için günde sadece 600, mavi tikli hesapların da 6 bin gönderi görebileceğini açıklamış; daha sonra bunu mavi tikli olmayanlar için 800; olanlar içinse 8 bine çıkarıldığını duyurmuştu.

TWITTER SINIRLAMASI SARIGÜL'Ü KÜPLERE BİNDİRDİ

Musk'ın sınırlama kararı sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekerken, son dönemde yayınladığı videolarla gündemde olan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de hışmına uğradı.

"ERZİNCAN'DAN SANA SESLENİYORUM"

TikTok hesabı üzerinden yayınladığı video ile Musk'a seslenen Sarıgül, "Elon Musk, ben Erzincalı Mustafa Sarıgül'üm. Erzincan'dan sana sesleniyorum. Twitter'daki özgürlüğümüzü kısma, oyuncak istiyorsan başka bir oyuncak bul git evinde oyna" ifadelerini kullandı.

MUSK "İNSANLARIN İYİLİĞİ İÇİN YAPTIM" DEMİŞTİ

Tartışma yaratan Twitter kararının gerekçesine ilişkin bugün açıklama yapan Elon Musk, kullanıcıların 'sosyal medya bağımlısı' olduğunu ve bu sınırlamayla 'dünyaya bir iyilik yaptığını' savundu.

"DÜNYA İÇİN BİR İYİLİK YAPIYORUM"

Musk'ın Twitter'dan paylaştığı ilk mesajda şunları yazdı: "Bir görüntüleme sınırı belirlememin nedeni, hepimizin Twitter bağımlısı olmamız ve dışarı çıkmaya ihtiyaç duymamızdır. Burada dünya için bir iyilik yapıyorum."