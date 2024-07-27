Emekli Aylığı 12 Bin 500 Liraya Yükseltildi - Son Dakika
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Politika

Emekli Aylığı 12 Bin 500 Liraya Yükseltildi

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29. madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifin diğer maddeleri de görüşülmeye devam ediyor. CHP Milletvekili Cavit Arı, en düşük emekli aylığının 2002'deki oranlara göre 25 bin TL olması gerektiğini belirtti.

27.07.2024 21:25
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Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29. madde TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ikinci bölümünde yer alan 2 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen 28. maddeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirleniyor; bu oranı yüzde 1,5'e kadar indirmeye, yüzde 2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

29. maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

Teklifin görüşmelerine devam ediliyor.

Görüşmelerden

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakik, TBMM Genel Kurulu'nda kullandığı sinkaflı ifadeler nedeniyle kendisine Başkanlık Divanı tarafından verilen cezayı eleştirdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise Genel Kurulun açık olduğu zamanlarda yaşanan hadiselerin disiplinle ilgili uygulamalar gerektiriyorsa Başkanlık Divanı'nın bunu yapmakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

Genel Kurul ara verdiğinde yaşananlara ilişkin Divan'ın işlem yapamayacağını anlatan Bozdağ, "Ben grup başkanvekili arkadaşlarımla da konuştum. Genel Kurul'un ara verdikten sonra burada yaşanan nahoş hadiseleri kayıt altına almak için burada bir görüntünün bulunması, kayda alınması ve İçtüzük'e de hüküm konularak böyle bir hadise olduğunda bu kayıtlar tetkik edilerek ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması gerektiğine ben inanıyorum. Meclis Başkanı'mıza da bu kanaatimi de ayrıca arz edeceğim." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, bugün 10 bin TL en düşük emekli aylığı alanların sayısının 3,7 milyon, toplam emekli sayısının ise 16,3 milyon olduğuna dikkati çekerek, "2002'de asgari ücret 164 TL, en düşük emekli aylığı ise 216 TL. En düşük emekli aylığı alan emeklilerimiz, 2002 oranlarına göre alıyor olsaydı, 12 bin 500 TL değil 25 bin TL alacaktı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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