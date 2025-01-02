Emeklilere Acil Düzenleme İhtiyacı

Politika

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Emeklilerin hayat standartlarını yükseltmeleri için köklü ve kapsamlı düzenlemeler acil ihtiyaç haline gelmiştir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kürt meselesinin "eşit vatandaşlık temelinde, anayasal güvence altına alınarak kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini" söyledi.

Emeklilerin sorunlarına da değinen Demir, emeklilerin bugün zor şartlarda hayat mücadelesi verdiğini anlattı. Bu senenin "emekliler yılı" olmasını isteyen Demir, emeklilerin özlük hakları ve maaşlarının düzeltilmesiyle hayat standartlarının onurlu yaşam için elverişli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emekli maaşlarını eleştiren Demir, "Emeklilerin hayat standartlarını yükseltmeleri için köklü ve kapsamlı düzenlemeler acil ihtiyaç haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

HÜDA PAR'lı Demir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini düşürme kararını olumlu ancak yetersiz bulduklarını bildirdi.

Halkın refah seviyesinin artırılması ve ülkenin ekonomik kalkınması için faiz ve döviz bağımlılığına dayalı politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini savunan Demir, üretimi artırmanın, yatırım yapmanın ve gelir dağılımını iyileştirmenin, ekonomik istikrar için temel şartlardan olduğunu söyledi.