Emeklilere Ulaşım İndirimi: 353 Binden Fazla Emekli Yararlandı - Son Dakika
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Politika

Emeklilere Ulaşım İndirimi: 353 Binden Fazla Emekli Yararlandı

Emeklilere Ulaşım İndirimi: 353 Binden Fazla Emekli Yararlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 353 binden fazla emeklinin demir yolu, şehirlerarası otobüs ve hava yolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandığını açıkladı.

18.07.2024 11:55
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 353 binden fazla emeklinin demir yolu, şehirlerarası otobüs ve hava yolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'Emekliler Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, emeklilerin refah düzeyini artırmaya yönelik yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Uraloğlu, yaklaşık 16 milyona ulaşan emekli nüfusunun fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile sosyal ve kültürel yönden yaşamlarına destek olmak amacıyla ulaştırma modlarında indirim uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu uygulamalar büyük ilgi gördü ve 353 binden fazla emekli demir yolu, şehirlerarası otobüsler ve hava yolu seyahatlerinde indirimli bilet imkanından yararlandı" dedi.

Uraloğlu, ekonomik ve konforlu ulaşımın en temel ihtiyaçlardan olduğunu vurgulayarak, "Emekliler için 1 Nisan'da yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim kampanyası başlattık. Trenlerde 60-64 yaş yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulanıyor. Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 98 bin 200 kişi yararlandı. Yaz mevsimi nedeniyle seyahat hareketliliği arttı. Yaşa bakılmaksızın emeklilere sağlanan yüzde 10 indirim uygulamasından bugüne kadar yüksek hızlı trenlerde 58 bin 674, bölgesel trenlerde 22 bin 921, ana hat trenlerinde ise 16 bin 605 kişinin yararlandı. Otobüs ile şehirlerarası seyahat eden emekliler için de bilet fiyatlarında yüzde 20 indirim imkanı tanıdık. Düzenlememizin hayata geçtiği 31 Mayıs tarihinden beri toplam biletli yolcu sayısı 13 milyonu aştı. Bu dönemde 250 binden fazla emeklimiz ise bu indirimlerden yararlandı. Otobüsler, 314 milyon 548 bin 449 kilometre ile dünyanın çevresini 7 bin 848 kez turlayacak kadar yol kat etti" diye konuştu.

HAVA YOLUNDA 5 BİN 145 EMEKLİ İNDİRİMDEN YARARLANDI

Uraloğlu, ayrıca emekliler için hava yolu ulaşımında da kolaylıklar sağlamaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Türk Havayolları ile seyahat eden emekli ve 60 yaş üstü yolcularımız için yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulamamız devam ediyor. Ocak 2024'ten bu yana bu haktan yararlanan emeklilerimizin sayısı 5 bin 145'e ulaştı" dedi.

Uraloğlu, emeklilere öncelik ve ayrıcalık tanıyan bir diğer çalışmayı PTT eliyle hayata geçirdiklerini hatırlatarak "10 Haziran tarihinde emeklilerimizin kargo gönderiminden faydalanmaları için yüzde 20'lik bir indirim kampanyası başlatmıştık. Bugün itibarıyla 8 bin 173 vatandaşımız 10 bin 642 adet kargo gönderiminde bulunarak, kampanyadan faydalandı. Sosyal destek hizmetleri ile refah düzeyini artırıcı düzenlemelerimizle emeklilerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kampanyadan en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Balıkesir'de yaşayan emekli vatandaşların faydalandığının bilgisini verdi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Ulaşım, Havacılık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Emeklilere Ulaşım İndirimi: 353 Binden Fazla Emekli Yararlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emeklilere Ulaşım İndirimi: 353 Binden Fazla Emekli Yararlandı - Son Dakika
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