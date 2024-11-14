EMEP'ten Kadın ve Çocuk Koruma Tehdidi - Son Dakika
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Politika

EMEP'ten Kadın ve Çocuk Koruma Tehdidi

Sevda Karaca Demir, kurumların ortadan kaldırıldığını ve yoksul ailelerin mağdur olduğunu belirtti.

14.11.2024 20:19
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Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "kadın ve çocukları koruyacak, yoksul aileleri destekleyecek kurumlar ile çocuk koruma sistemlerinin ortadan kaldırıldığını" savundu.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir evde çıkan yangında kardeş olan 5 küçük çocuğun hayatını kaybettiğini anımsattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in olayla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalarını eleştiren Demir, "Biz bu olaydan sonra bir kere daha bu iktidarın ikiyüzlülüğünü gördük. Özlem Hanım, bu çocukların Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, kaymakamlık, belediye dahil onlarca kurumun bilgisi, takibi ve müdahalesi altında yaşamını yitirdiğini itiraf etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"Kadın ve çocukları koruyacak, yoksul aileleri destekleyecek kurumlar ile çocuk koruma sistemleri ortadan kaldırılmış durumda." diyen Demir, olaydan önce anne ve çocuklarının sağlıklı ve birlikte kalabilecekleri güvenli bir ev verilmesi, anneye sosyal yardım yerine güvenceli bir iş sağlanması ve çocuklara da kreş hizmeti sunulması gerektiğini söyledi.

Demir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tüm kadınların, birlikte ve güvenli bir yaşam talebini dile getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde üretim yapan bazı firmaların, 3-4 aydır işçilerin maaşlarını düzenli ödemediğini öne süren Demir, bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika EMEP'ten Kadın ve Çocuk Koruma Tehdidi - Son Dakika

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