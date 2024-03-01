Emine Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı
ANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye'de gerçekleşen toplu temel atma törenine katıldı. Törende Atatürk İlköğretim Okulu İnşaatı, Büyüktoraman Çok Amaçlı Sosyal Tesis, arıtma tesisi ve kolektör hattı projeleri hakkında konuşmalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Filistin devletinin kurulmasıyla Filistin halkına olan borcunu ödeyebileceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, 21. yüzyılın bir buhranlar çağına döndüğünü ve Türkiye'nin aktif, dirayetli ve vicdanlı bir güç olarak öne çıktığını vurguladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP İlçe Örgütü'ne toplu katılımların ve geri dönüşlerin sevindirici olduğunu belirtti. Günel, herkese kapılarının açık olduğunu ve saygıyla karşıladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştüANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile görüştü.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Büyükkılıç, projelerin ve hizmetlerin devam edeceğini vurguladı. Törene, ilçe yöneticileri, parti temsilcileri ve ilçe sakinleri de katıldı.
Gölbaşı Mavi Göl Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Ramazan Efşi ve diğer kooperatif üyeleri, ilçe merkezinde konvoy yaparak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kooperatifin ilerlememesi ve deprem sonrası yaşanan sıkıntılar dile getirilerek, yetkililerden destek istendi.
CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, dağ yöresinden insanların zorunlu olarak göç ettiğini ifade ederek, 'Artık şehirde yaşayan insanlar dağ yöresinin kıymetini anladı' dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihi hanlar bölgesinde düzenlenen esnaf duasına katıldı. Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşıların yoğunlukta bulunduğu Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki esnaflar, asırlardır süren gelenek kapsamında sabah saatlerinde hayırlı ve bereketli kazanç için dua ediyor. Esnaf duasının ardından Beyazgül, işyerlerini açan esnaflara bol ve bereketli kazançlar diledi. Beyazgül, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda da esnafla bir araya geldi. Çarşıda gezen yerli turistler de Beyazgül'e teşekkür ederek Şanlıurfa'nın geçmiş yıllara oranla daha da modern hale geldiğini anlattı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris ve Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için gemi gönderdiklerini açıkladı. Ayaydın, ayrıca su sorununu çözeceklerini, hafif raylı sistem yapacaklarını ve emeklilere destek olacaklarını belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Türkiye olarak Uluslararası Adalet Divanından beklentimiz, İsrail'in Filistin topraklarındaki fiillerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etmesi ve tüm eylemlerinden sorumlu tutulmasıdır.
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