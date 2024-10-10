Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile görüştü

Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama\'nın eşi Linda Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile bir araya geldi.

10.10.2024 14:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Devlet Resmi Konutu olan Villa 30'da Arnavutluk Başbakanı Rama'nın eşi Linda Rama'nın konuğu oldu. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Linda Rama, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergi ve defilesine daveti için Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, programı çok beğendiğini söyledi. Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ortak kültürel değerlerin de konuşulduğu görüşmede Linda Rama, Emine Erdoğan'a Villa 30'u gezdirerek, tarihi ile ilgili bilgi verdi.

Görüşme sonrasında sosyal medyadan paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi ziyaretimiz kapsamında Tiran'da Arnavutluk Başbakanı'nın değerli eşi Linda Rama ile bir araya geldik. İki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarını daha da güçlendirecek konuları ele aldık. Karşılıklı ziyaretlerle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin giderek derinleşeceğine dair inancımız ortak." - TİRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile görüştü - Son Dakika

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