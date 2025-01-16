Emine Erdoğan: "Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişinin ve yıllardır süregelen mücadelesinin bir nefes aralığıdır"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistin ve İsrail arasında sağlanan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu kararın Filistin halkının onurlu direnişi ve yıllardır süregelen mücadelesi için bir nefes aralığı olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ateşkes kararı, Filistin halkının onurlu direnişi ve yıllardır süregelen mücadelesi için bir nefes aralığıdır. Bütün kalbimle kararı destekliyor ve akan masum kanların hesabının sorulmasını temenni ediyorum. Biliyoruz ki gerçek barış, yalnızca adaletle mümkün. Kalıcı barış ve istikrar sağlanana kadar Gazze halkıyla beraber yürümeye devam edecek, yaraları el birliğiyle saracağız. Özgürlükleri için şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor, anlaşmanın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA