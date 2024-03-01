Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı ile bir araya geldi

Bosna Hersek Devlet Başkanı, AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılmasında iyimser

Bosna Hersek Devlet Başkanı ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Komsic, Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması konusunda umutlu olduğunu ve AB ile müzakerelerin başlaması kararının olumlu olmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, Bosna Hersek'in Avrupa'ya ait olduğunu ve AB ve NATO üyeliklerinin bu aidiyetin bir parçası olduğunu vurguladı. Bosna Hersek Devlet Başkanı Komsic'in yanı sıra diğer üyeler de AB ve NATO üyeliği konusunda olumlu bir yaklaşım sergiledi.