Emine Erdoğan, COP29'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" pavilyonunu ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan, COP29'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" pavilyonunu ziyaret etti

Emine Erdoğan, COP29\'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" pavilyonunu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29.

12.11.2024 21:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Sıfır Atık" temalı pavilyonu ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfının ortak pavilyonuna ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğanın dengesini korumak ve çocuklara daha yaşanabilir dünya bırakma çabasının, herkesin kalbinde aynı derin anlamı taşıdığını vurguladı. COP29'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile Sıfır Atık Vakfı ve Haydar Aliyev Vakfının ortak pavilyonunu ziyaret ettiklerini belirten Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik konusundaki güçlü işbirliğimizin yansımalarını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Ardından, İletişim Başkanlığımızın sıfır atık serüvenini işlediği standında, atıkların dönüştüğü umudu ve geleceğe dair bıraktığımız izleri birlikte inceledik. Burada, atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinin sadece çevresel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu bilinciyle sürdürülen çalışmaları tanıdık. Büyük değişimlerin küçük adımlarla başladığını bizlere bir kez daha hatırlatan bu özel atmosferin, zirveye katılan her ülkeye ilham olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan, COP29'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Sıfır Atık' pavilyonunu ziyaret etti - Son Dakika

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