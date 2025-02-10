Erdoğan'a Malezya'da Fahri Doktora - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'a Malezya'da Fahri Doktora

Erdoğan\'a Malezya\'da Fahri Doktora

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevdi edilen fahri doktora beratına ilişkin paylaşımda bulundu.

10.02.2025 13:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevdi edilen fahri doktora beratına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretimiz kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tevdi edilen Fahri Doktora Beratı'na tanıklık etmekten büyük onur duyduk" ifadelerini kullandı.

Bu kıymetli payenin Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü işbirliğinin bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki kadim bağların ilim, irfan ve ortak vizyonla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

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