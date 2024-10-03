Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen sınırının ülkemizde aşılmış olması, tehlikenin artan boyutlarını ortaya koyuyor.

03.10.2024 19:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen sınırının ülkemizde aşılmış olması, tehlikenin artan boyutlarını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir annenin kalbinde atan yeni bir hayatın sesinin dünyanın en derin ve kadim melodisi olduğunu belirtti.

Her doğumun insanlığın yarınına uzanan köprü ve varoluşun en saf başlangıcı olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, bu mucizevi anın sağlıklı bir neslin de temel taşı olduğunu vurguladı.

Bugün bu bakışla tanıtımını gerçekleştirdikleri "Doğal Olan Normal Doğum" temalı Normal Doğum Eylem Planı'nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu adımın, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de şekillendirecek kadar güçlü ve anlamlı olduğuna yürekten inanıyorum. Zira, Dünya Sağlık Örgütünün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen sınırının ülkemizde aşılmış olması, tehlikenin artan boyutlarını ortaya koyuyor. İnanıyorum ki doğal doğumu teşvik eden bu girişimle her yeni hayat, annesiyle birlikte güç bulacak, daha sağlıklı ve bilinçli nesillerle geleceğe umut ekeceğiz. Bu farkındalık dalgasının toplumun her kesiminde karşılık bulan bir kampanyaya dönüşmesini temenni ediyor, bu anlamlı yolculuğa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planına ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

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