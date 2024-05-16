Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşiyle görüştü - Son Dakika
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Politika

Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile Nijerya'da bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı kapsamındaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Emine Erdoğan ve Bio, kanserle mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

16.05.2024 12:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı kapsamındaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre görüşmede Bio, Nijerya'da Emine Erdoğan'dan ilham alarak bir hastane yaptırdıklarını ve kadın hastalıkları bölümüne adını verdiklerini söyledi. Afrika ülkelerinin kendi ayakları üstünde durmalarını desteklediklerini belirten Bio, Emine Erdoğan'ın tüm Afrikalı lider eşlerinin ilham aldığı tek "first lady" olduğunu vurguladı.

"Kanserle mücadelede işbirliğinin kritik olduğu hususunda aynı noktadayız"

Emine Erdoğan da, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi, aynı zamanda Sıfır Atık Danışma Kurulu üyemiz değerli dostum Fatima Maada Bio ile Nijerya'da buluştuk. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanser ile Mücadele Farkındalığının Artırılması Programı vesilesiyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu doğrultuda ortak hedeflerimiz ve çabalarımıza dair görüş alışverişinde bulunduk. Kanserle mücadelede işbirliğinin kritik olduğu hususunda aynı noktadayız. Daha sağlıklı ve dirençli toplumlar için birlikte yürümekte hemfikiriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşiyle görüştü - Son Dakika

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