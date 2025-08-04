Eminoğlu: Mazlum Çocuklara Sahip Çıkacağız - Son Dakika
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Politika

Eminoğlu: Mazlum Çocuklara Sahip Çıkacağız

04.08.2025 21:22
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Biz burada nasıl kendi çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, Gazze'deki, Filistin'deki, Suriye'deki bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara da mihmandarlık yapmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Biz burada nasıl kendi çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, Gazze'deki, Filistin'deki, Suriye'deki bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara da mihmandarlık yapmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliğince Bir Eylül Stadyumu'nda düzenlenen Yaz Okulları Kapanış Programı'nda konuşan Eminoğlu, kurslarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kurslara katılan gençlere ve çocuklara birçok eğitimin verildiğini aktaran Eminoğlu, gençler için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle çok önemli bir bölgede bulunduğunu kaydeden Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te, bugün orada binlerce, milyonlarca kardeşlerimiz var. On binlerce kardeşimiz şehit edildi. Şunu her zaman ifade ediyoruz, çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar ölürken değil. Orada her gün açlıktan, şiddetten, katliamdan çocuklar öldürülüyor. O yüzden biz burada nasıl kendi çocuklarımıza sahip çıkıyorsak, Gazze'deki, Filistin'deki, Suriye'deki bütün mazlum coğrafyalarındaki çocuklara da mihmandarlık yapmaya, onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onları asla unutmayacağız."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de tüm çalışmaların Türkiye'yi, dünyada lider ülke konumuna getirecek gençleri yetiştirmek için yapıldığını ifade etti.

Bu etkinliklerin gençlerin değerlerini öğrenmesi açısından da çok kıymetli olduğunu belirten Güneş, kurslara katılan çocuklara, gençlere ve ailelerine teşekkür etti.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da gençlerin ülkenin geleceğini olduğunu ifade ederek, yaz dönemi boyunca binlerce gence emek veren TÜGVA bünyesindeki tüm eğitimcilere teşekkür etti.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ise kurslarda öğrenilen değerlerin, alınan eğitimlerin gençlere ömür boyunca yol göstereceğini, bu kurslarda kurulan dostlukların da hep devam edeceğini dile getirdi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan ise konuşmasında şunları söyledi:

"Bu yaz her birimiz sadece eğitmen değiliz. Her birimiz birer modeliz. Her birimiz, çocukların kalbine sessizce yerleşen bir örneğiz. Yüzünüzden tevazu, sözünüzden hikmet, bakışınızdan güven okundu. Çünkü çocuklar, anlattıklarımızı değil, yaşadıklarımızı öğrenir. Bugün İslam coğrafyasının birçok bölgesinde zulüm, yoksunluk, kimliksizleştirme ve sessiz direniş hakim. Bizler burada yaptığımız her eğitim her etkinlikle, sadece oyunlar oynamıyor, aynı zamanda o coğrafyalara bir selam, bir sahipleniş ve bir dua gönderiyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince kursları tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi verildi.

Bazı gençler diplomalarını almaya Filistin kefiyesi takarak çıktı.

Program, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Enes Eminoğlu, Sivil Toplum, Politika, Filistin, Gençlik, Suriye, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Eminoğlu: Mazlum Çocuklara Sahip Çıkacağız - Son Dakika

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