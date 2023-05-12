Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce ile ilgili Emniyet'ten ilk açıklama: Fotoğraflar ve dekontlar sahte

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkındaki kaset iddialarının ardından Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, "Bu kararı memleketim için alıyorum" dedi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İnce'nin adaylıktan çekilmesi kamuoyunun gündemine bomba gibi düşerken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Emniyet, İnce ile ilgili söz konusu iddiaların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

"SAHTE BELGE VE FOTOĞRAFLARLA DEZENFORMASYON FAALİYETİ"

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylarından Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce hakkında, özellikle 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır.

"FOTOĞRAFLAR YURT DIŞINDAKİ SİTELERDEN ALINMIŞ"

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu fotoğrafların yurt dışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edilmiştir.

"13 HESAP KULLANICISI TESPİT EDİLDİ"

Bu kapsamda, provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış; bu hesaplar, hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir."