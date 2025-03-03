Emniyet\'ten İBB\'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

tolga karabulut:

VAY BE YAPIN ARAŞTIRIN DEVLETİN MALINI SOYANI HAKSIZLIK YAPANI AMA NEDENSE HERGÜN AKP İLGİLİ YOLSUZLUK ÇİFT MAAŞ NE ARARSAN VAR AMA AKP YE OPERASYON YOK NIYE SİZ SÜTTEN CIKMIS AKKAŞIKMISINIZ ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLUR UNUTMAYIN GÜN GELİR DEVRAN DÖNER !

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Abdullah Dinç: 0 haklısınız. Ama düşünsenize muhalefette bunu yapanın iktidara geldiğini. Ayağımızda don bırakmazlar. O yüzden millet bunlara güvenmiyor. O yüzden seçmiyor.... 19 6