İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bir soruşturma daha açıldı. Soruşturmanın adresi bu sefer İBB'ye bağlı Medya A.Ş. oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta Medya AŞ'nin ihalelerini mercek altına alarak düğmeye bastı. Savcılık, Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi.
Soruşturmanın ardından bugün polis ekipleri Medya A.Ş.'ye operasyon düzenledi. Ekipler muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koydu.
Son Dakika › Politika › Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular - Son Dakika
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