Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular - Son Dakika
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Politika

Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

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İstanbul Emniyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi. İBB'ye ait Medya A.Ş.'ye giden ekipler, muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koydu.

03.03.2025 16:47  Güncelleme: 16:57
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bir soruşturma daha açıldı. Soruşturmanın adresi bu sefer İBB'ye bağlı Medya A.Ş. oldu.

İBB'YE BAĞLI MEDYA A.Ş.'NİN İHALELERİNE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta Medya AŞ'nin ihalelerini mercek altına alarak düğmeye bastı. Savcılık, Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi.

POLİS EKİPLERİ İBB'YE OPERASYON DÜZENLEDİ

Soruşturmanın ardından bugün polis ekipleri Medya A.Ş.'ye operasyon düzenledi. Ekipler muhasebe kayıtlarının olduğu bilgisayara el koydu.

Emniyet\'ten İBB\'ye operasyon! Bilgisayara el koydular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Operasyon, İstanbul, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Emniyet'ten İBB'ye operasyon! Bilgisayara el koydular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ahmet Kaptı:
    Ekonun kirli çamaşırları çıkacak ortaya simdi 244 364 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Devlet bütün gücüyle,medyayıda kullanrk ekremi yok etmeye çalışıyor ancak bir cisim size doğru yaklaşıyor 325 180 Yanıtla
    mehmet emir ılğaz:
    zelenskiyi görmeseydik ako loji belki seçime bile girerdi ama zeloyu gördük 9 4
  • tolga karabulut:
    VAY BE YAPIN ARAŞTIRIN DEVLETİN MALINI SOYANI HAKSIZLIK YAPANI AMA NEDENSE HERGÜN AKP İLGİLİ YOLSUZLUK ÇİFT MAAŞ NE ARARSAN VAR AMA AKP YE OPERASYON YOK NIYE SİZ SÜTTEN CIKMIS AKKAŞIKMISINIZ ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLUR UNUTMAYIN GÜN GELİR DEVRAN DÖNER ! 331 97 Yanıtla
    Abdullah Dinç:
    0 haklısınız. Ama düşünsenize muhalefette bunu yapanın iktidara geldiğini. Ayağımızda don bırakmazlar. O yüzden millet bunlara güvenmiyor. O yüzden seçmiyor.... 19 6
    Serkan ergezer :
    GELENİ GİDENİ ÜLKEYE ALMIŞLAR ÜLKENİN UNİTEL YAPISI DEĞİŞİYOR MİLLETİNİN PARASINI 40 MİLYAR HARCADIM GEREKİRSE Bİ 40 DAHA HARCARİM DEMİŞ KİME SORMUŞ SORUŞTURMA YOK NE HİKMETSE EKREM İMAMOĞLU SUCLU ADAM4 SEÇİMDE SENİ YENDİ HALK KEMAL SUNAL FİLMİ GİBİ SEVİYOR EKONOMİ Yİ DUZELTECEGİNE İMAMOĞLU İLE UĞRAŞIYOR 9 13
  • 454545:
    akp nin sonu kötü bitecek...saddam kadddafi gibi 200 155 Yanıtla
    Abdullah Dinç:
    Muhalefet te bunları yapanı bu millet başa getirmez rahat ol :) 15 5
    Beni Adem:
    Gökten kemik yağmaz bekleme fino 11 2
  • Kazım Demir:
    Hiç 5 li çetenin muhasebe kayıtlarına soruşturma açıldığını görmedik,niye acaba 227 63 Yanıtla
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