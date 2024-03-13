İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Emre Afacan, Döşemealtı\'nın Geleceği ve Çözüm Önerilerini Anlattı

Politika

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olan Mimar Emre Afacan, katıldığı bir televizyon programında ilçenin geleceği ve çözüm önerileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Afacan, yaptığı konuşmada, halkın beklentileri doğrultusunda hazırladıkları projeleri ve vizyonlarıyla, ilçenin sorunlarına çözüm getireceklerini belirtti.

Konuşmasına "Ben yoluma halk için çıkmıştım, yine halkımız için devam ediyorum" diye başlayan Afacan, son 7 ayını özellikle projeleri hazırlamak üzere sosyal medya ekibiyle birlikte sahalarda geçirdiğini ifade etti. Bu sürecin, halkın beklentilerini ve ilçenin ihtiyaçlarını tespit etmek adına çok faydalı olduğunu, anketler ve sokak röportajlarıyla ilçe sakinlerinin önceliklerini ilk elden öğrendiklerini söyledi.

Hayali 3D projelerle vatandaşı kandırıyorlar

Sahada edindikleri bu tecrübeyle Döşemealtı'nın geleceğini şekillendirmek, estetik problemleri çözmek ve ticari aksı daha işlevsel hale getirmek için gözle görülür elle tutulur projeler hazırladıklarını ifade eden Afacan, rakiplerinin 3D programlarıyla hazırladıkları hayali imaj projelerine ve gerçeklikten uzak vaatlerine vatandaşın da ilgi göstermediğini belirtti. Döşemealtı'nın geleceğini belirleyecek olan yerel seçimlerin sadece siyasi partilerin yarışı olmadığını, aynı zamanda adayların, projelerinin ve icraatlarına dönük söylemlerinin de ön planda olduğunu söyleyen Mimar Emre Afacan, seçmenleri projelerine sahip çıkmaya davet etti.

Konuşmasında özellikle Döşemealtı'nın doğal güzelliklerine ve potansiyeline vurgu yapan Afacan, Döşemealtı'nı estetik bir görünüşe kavuşturacaklarını, bunu yapmaya ilçenin ticari hayatının kalbi konumundaki Atatürk Caddesi'nden başlayacaklarını ifade etti. Döşemealtı'nda son yıllarda yaşanan nüfus artışıyla birlikte yaşanabilir bir kent olması için altyapı ve çevre düzenlemesi projelerine de ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Finansmanı öz kaynaklardan sağlayacağız

Projelerinin finansmanı konusunda belediyenin öz kaynaklarını arttırmayı hedeflediklerini ve bu süreçte meclis üyeleriyle uyum içinde çalışacaklarını belirten Afacan, özellikle mevcut altyapının güçlendirilmesi, çevre düzenlemesi ve yeşil alanların artırılması gibi konulara odaklanacaklarını belirtti.

İlçenin altyapısını güçlendirmek, çevre düzenlemesi yapmak ve yeşil alanları artırmak gibi somut adımlarla ilçenin yaşanabilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Afacan, projelerinin hayal değil, gerçekçi ve uygulanabilir olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede, mevcut durumu göz önünde bulundurarak planladıkları projelerle ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Afacan'ın projeleri arasında, Döşemealtı'nın doğal ve tarihi güzelliklerini koruyarak modern bir yaşam alanı haline getirme hedefi öne çıkıyor. Afacan bu kapsamda ilçenin ticari hayatının kalbi konumundaki bölgelerde estetik problemleri çözmeyi ve ticari alanları daha işlevsel hale getirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Afacan, "Bizler dönemin moda akımı olan 3D imaj projelerle değil, ilçenin acil ihtiyaçlarına yönelik somut ve gerçekçi projelerle yola çıktık." diyerek, rakiplerinin vaatlerinin havada kaldığını ifade etti. Kendi projelerinin ise ilçenin mevcut sorunlarına çözüm getirdiğini ve halkın gerçek ihtiyaçlarına odaklandığını vurguladı.

Belediye meclis üyelikleri para karşılığı dağıtılıyor

İYİ Parti adayı Mimar Emre Afacan, seçim sürecinde rakip adayların kampanya yöntemleriyle ilgili iddiada da bulundu. Belediye meclis üyeliklerinin para karşılığında dağıtıldığına dair önemli duyumları olduğunu söyleyen Afacan, "Meclis kürsüsünü para karşılığı dağıtan, insanların hakkını savunacak adaylar yerine parayla meclis üyelikleri dağıtan bir anlayışın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Siyasetin temelinde halkın iradesi ve adalet anlayışı yer almalıdır." şeklinde konuştu.

Afacan, bu tür uygulamaların demokratik süreci zedelediğini ve seçimlerin adil bir ortamda yapılması gerektiğini vurguladı. Halkı bu tür yöntemlere karşı dikkatli olmaya ve oy kullanırken adil ve dürüst adaylara destek olmaya çağırdı - ANTALYA