En Düşük Emekli Aylığı Artıyor - Son Dakika
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Politika

En Düşük Emekli Aylığı Artıyor

En Düşük Emekli Aylığı Artıyor
03.07.2025 18:19
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AK Parti, en düşük emekli aylığını 16.881 TL'ye yükseltti, bütçeye maliyeti 40.87 milyar TL.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli aylığı artış oranına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Güler, en düşük emekli aylığına ilişkin teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 18'inci maddesine ekleneceğini belirtti. Güler, "14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz. Önerge değişikliğiyle bugün Plan ve Bütçe Komisyonumuzda inşallah bu gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

'BÜTÇEYE 40 MİLYAR 870 MİLYON TL MALİYETİ VAR'

Ocak 2025'te 14 bin 469 liraya yükseltilen en düşük emekliği aylığının, o dönem yaklaşık 16 milyon 500 bin emekliden 3 milyon 716 binini ilgilendirdiğini aktaran Güler, "Şimdi gerçekleştireceğimiz artışla bu, 2025 Temmuz'dan itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Yaklaşık 300 bin civarında bir emeklimizi de bu sistem dahilinde Hazine'den karşılanacak şekilde desteklemiş olacağız. Toplamda 6 aylık dönem içerisinde bütçeye 40 milyar 870 milyon TL bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum" dedi.

Güler, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini ve gelecek hafta Genel Kurul gündemine geleceğini ekledi.

'İNANÇLARA SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEYECEĞİZ'

Güler, bir dergide yayınlanan ve tepkilere neden olan karikatüre ilişkin, "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir gelişmiş toplumda sinsice hazırlanmış soytarılık, adeta sokak serseriliği davranışı, 'Mizah' veya 'Sanat' adı altında sunulamaz. Bizim dini değerlerimiz, inançlarımız ve Hz. Peygamberimiz, her şeyiyle beraber, yaşantısıyla, ismiyle, hayat tarzıyla en üst seviyede korumamız gereken, saygı duyulması gereken, gözbebeğimiz olarak anlatmamız gereken mübarek bir insan. Dolayısıyla ucuz hesaplarınıza, garip davranışlarınıza bunları alet etmeyin. Gerekli yasal ve hukuki anlamda, ilgili şahıslar gözaltına alınmış, ifadelerinde bir utangaçlık, birbirlerine garip suçlamalar yöneltiyorlar. Planlı ve çok hesaplı bir şey olduğunu görmüş olduk. Bundan sonraki dönemlerde de bu yönde hareket edeceklere uyarımızdır; herkes haddini, hukukunu, sınırlarını iyi bilsin. Bu şekilde toplumumuzun değerlerine, inançlarına herhangi bir saygısızlığı, hadsizliği ve sinsice hazırlanmış bir davranışı kabul etmeyeceğimizi söylemek isterim" diye konuştu.

'2-3 HAFTADA KANUN TEKLİFLERİMİZİ GÖRÜŞECEĞİZ'

Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan 'İklim Kanunu'na yönelik kamuoyunda yalan haberler yayıldığını vurgulayan Güler, enerji ve maden alanlarına yönelik kanun teklifi ile ilgili de uydurma bilgilerin servis edildiğini söyledi. Güler, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin ise "4 kanun teklifimiz var. Tüm bunları Genel Kurul'da görüşmeyi arzu ediyoruz. Muhalefet gruplarına da bu durumu anlattık; çünkü hepsinde süreli, günlü kanun maddelerimiz var. Kimi AYM'nin verdiği iptal nedeniyle hukuki boşluk olmaması için kimisinde ise acil, süreli talepler vardı, bunları değerlendirdik. Her biri ortalama 20-22 maddelik kanun tekliflerimiz. Bugün ile beraber önümüzdeki 2-3 haftalık çalışma süreleriyle beraber inşallah kanun tekliflerimizi görüşmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Güler, emekli aylıklarına ilişkin teklifin, komisyon ve Genel Kurul aşamasında artırılmayacağını dile getirdi.

Kaynak: DHA

Abdullah Güler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika En Düşük Emekli Aylığı Artıyor - Son Dakika

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