Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzurum\'da Ziyarette Bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve program için Erzurum'a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da hazır bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcılar ve birim müdürleri tarafından karşılanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından makama geçerek Erzurum ile ilgili istişarelerde bulundu.

Bakan Bayraktar Erzurum ziyareti çerçevesinde; Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen çocuklarla camii şenliğine katıldı. Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Darülfünün Camii'nde düzenlenen şenlikte çocuklara pamuk şekeri ve seccade dağıtıldı. Bakan Bayraktar, iftar programı sonrası Ulu Camii'de teravih namazı kılacak ve cami çıkışında çay-tatlı ikramı dağıtımına katılacak. - ERZURUM