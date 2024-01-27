Enerji Bakanı Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Bayraktar, başkent Bakü'de Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü. İki bakanın görüşmesinde, Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji işbirliği ve yenilenebilir enerji projelerinin perspektifleri ele alındı. Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji de dahil olmak üzere ekonomi alanlarında mevcut ve gelecekteki işbirliği fırsatları ile karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede açıklama yapan Cabbarov, Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü projelerin bölgesel kalkınmaya, istikrara ve güvenliğe hizmet ettiğini ve Azerbaycan ile Türkiye'nin stratejik çıkarlarını güvence altına aldığını vurguladı.

Bakan Bayraktar ise Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji alanındaki ortaklığının yeni küresel eğilimlere uygun olarak geliştirilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı. Bayraktar, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) alternatif enerji ve diğer alanlardaki tartışmaları canlandıracağını ve yeni işbirliği fırsatları açacağını kaydetti.

Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji de dahil olmak üzere ekonomi alanlarında mevcut ve gelecekteki işbirliği fırsatları ve karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - BAKÜ