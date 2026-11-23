'BAKANLIĞIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYOR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakanlığın bütçe içerisinde en düşük paya sahip olmasına rağmen çok iş yaptıklarını ve bu nedenle muhalefetin tebrik etmesi gerektiğini belirten Bakan Bayraktar, "Bakanlığımız politika üretmek, geleceği planlamak, gerekli projeler için öngörülebilir düzenlemelerle yatırım ortamını geliştirmeye, sağlamaya ve aktif enerji diplomasisi yürüterek de vatandaşlarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Biz her gün 32 milyon haneye 7/24 elektrik, 22 milyon haneye doğal gaz, 34 milyon araca akaryakıt bulmaya gayret ediyoruz ve bunu sayıları 400 bini aşan enerji ve madendeki emekçilerimizle yapıyoruz. Onun için bugün burada size bir plandan bahsettim, 'Milli Enerji 2040 Programı'mızdan, yeni enerji mimarimizden bahsettim" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE COP31'DE KÜRESEL ISINMAYLA ALAKALI CİDDİ BİR PROGRAM ORTAYA KOYDU'

Bakan Bayraktar COP31 ile alakalı çok soru geldiğini kaydederek, "Türkiye COP31'de dünyaya aslında 2 tane mesaj verdi ve bu 2 mesajın etrafında dünyayı birleştirmek istedi. Bunlardan bir tanesi, 'Artık aksiyona geçelim, artık bu konuştuğumuz şeyleri hayata geçirelim' mesajıydı. İkincisi de 2035'te yüzde 35 elektrikleşmeyle, küresel ısınmayla alakalı ciddi bir program ortaya koydu. Biz de Bakanlık olarak bunu Antalya'da bütün dünyaya söylemek istedik. Halihazırda zaten yaklaşık 80'in üzerinde ülke 2035 yılı için yüzde 35 elektrikleşmeyi kabul etti ancak biz Türkiye olarak bunu ortaya koymamız lazım dedik ve onun için de biz bu programımızı açıkladık. Yaklaşık 5-6 aydır Bakanlığımızda çok yoğun bir çalışma var, bütün partilerin enerjiyle alakalı programlarına baktık. Elbette ortaklaştığımız alanlar var; enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli, yenilenebilir kaynakların gelişmesi, enerji verimliliğinin artırılması, madenlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, stratejik madenlerin korunması ve madencilikte iş sağlığı ve güvenliği gibi hususları ortak alanlar olarak görüyoruz. Bazı partilerin parti programlarında ya da kongre kararlarında nükleer enerji, enerji piyasasının kamulaştırılması gibi farklı usulleri olduğunu görüyoruz ama bütün bunları da dikkate alarak bu programı açıkladık" diye konuştu.

'2040'TA HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARIYLA BÜTÜN İHTİYACI KARŞILAMAK'

Yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle dünyanın modern tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Bakan Bayraktar, "Biz bu krizler dünyasında hazırladığımız programla bir taraftan Türkiye'nin enerji arz güvenliğini tesis etmek istiyoruz. Diğer taraftan ise iklimle alakalı hedeflerimize varmak istiyoruz ve nihayetinde bütün bunları yapıp Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak istiyoruz. Son 24 yılda enerji ve maden ithalatına yaklaşık 1,1 trilyon dolar para ödedi. Ödemeyelim mi? Ödemek zorundayız çünkü evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayimizde 7/24 enerjiye ihtiyacımız var. Enerji ihtiyacımız artıyor; şehirleşmemiz artıyor, nüfusumuz 2040'ta 91,5-92 milyona varacak ve 2040 yılında 1,9-2 katına kadar büyüyecek bir ekonomimiz var. Bundan dolayı enerji talebimiz artıyor. Ayrıca bir taraftan yeni çağın getirdiği yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar gibi geleneksel olmayan faktörler nedeniyle de talepler artıyor ve bu nedenle bizim bu artan talebi karşılayacak programları geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin ekonomisindeki en büyük sorunlardan biri enerji alanındaki yüzde 668'lik cari açık, bu yüzden enerjide dışa bağımlılık en büyük meseledir. Biz, bu yüzde 68'i 48'e düşürdüğümüz an Türkiye enerji kaynaklı cari açık vermeyecek bir ülke haline geliyor. Yani önümüzde iddialı bir 20 puanlık hedef var. Elbette ki 2040'taki hedefimiz; Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklarıyla bütün ihtiyacını karşılamak" dedi.

'DEVLETİMİZ SON 5 YILDA DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE 74 MİLYAR DOLAR ENERJİ DESTEĞİ VERDİ'

Bakan Bayraktar tüm yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmelere rağmen Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde bir problem yaşanmadığını vurgulayarak, "Konutlarımızda Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullanıyoruz. Doğal gazda en ucuz üçüncü ülkeyiz, benzinde ikinci ve motorinde ise dördüncü en ucuz ülkeyiz. Diyebilirsiniz ki, 'Alım gücü, vesaire.' Buna asgari ücretle baktık. 2002 yılını ve bugünü mukayese ettiğinizde; 2002'de asgari ücretli aldığı ücretin yüzde 46'sını, elektrik ve doğal gaz faturasını ödemeye veriyordu, bugün bu rakam yüzde 8,5'tur. Emeklimiz o gün ücretinin yüzde 35'iyle doğal gaz ve elektrik faturasını öderken bugün bu rakam yüzde 10'un altına geldi. Destekler konusunda, 'Nereden veriyorsunuz' diyorsunuz. Elbette ki devlet gelirlerinin nereden sağlanacağı bellidir, hiçbirimizin cebinde böyle bir para yok. Hepsi devletimizin gelirleri ama eğer Hazineniz güçlü olursa siz bu kadar büyük destekleri verebilirsiniz. Son 5 yılı söylüyorum. Devletimiz doğal gazda ve elektrikte 74,9 milyar dolar enerji desteği verdi. 2023'ten 2026 sonuna kadar bu rakam 55 milyar dolar. 2023 6 Şubat depremlerinde 11 ilimizi ayağa kaldırmak için Türkiye Cumhuriyeti devleti yaklaşık 105 milyar dolar para harcadı. Biz neredeyse 6 Şubat depremleri kadar bir desteği verebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'DÜNYA COP31'DE SAMİMİYET SINAVINDAN KALMIŞTIR'

COP31 ile ilgili yöneltilen soruları hatırlatan Bakan Bayraktar, şöyle devam etti;

"Bakın siyasi kararlılık göstermezseniz iklim değişikliğiyle mücadele de ne bir adım atarsınız ne de bizim Türkiye'de yaptığımız kadar işi yapmanız mümkün olabilir. Dolayısıyla dünya bu samimiyet sınavından kalmıştır; COP31'i bana göre özeti budur. Türkiye büyük bir gayretle burada neler yaptığını ortaya koymuştur. Bakın, 'Fosil yakıtlardan çıkışla alakalı bir şey söylemiyorsunuz' dediniz ve daha çok kömürle ilgili konuştunuz. Ancak ben sunumumda Türkiye'nin fosil yakıt olan petrol ve doğal gazda neler yapacağını söyledim. Bakın Türkiye 1,2 milyon varil günlük petrol tüketimine gidiyor ancak 2040 yılı programımızda 500 bin varil azaltma var; fosil yakıttan çıkış. Doğal gazda 77 milyar metreküpe giden tüketimi 2040'ta yaklaşık 20 milyar metreküp düşüreceğiz. Bunun emisyon karşılığı ne, biliyor musunuz? Petrolde yaklaşık 71 milyon ton yıl; doğal gazda da 38,6 yani 110 milyon ton biz emisyonumuzu fosil yakıtlarda azaltıyoruz."

'NİTELİKLİ YATIRIMCIYI BULMAK ADINA GAYRET EDİYORUZ'

Bakan Bayraktar, 1923-2002 yılları arasında 52 bin maden ruhsatı verildiğini hatırlattı ve 2002-206 yılları arasında 113 bin maden ruhsatı verildiğini ekledi. Bakan Bayraktar, "23 Kasım itibarıyla Türkiye'de hukuken yürüyen ruhsat sayısı sadece 12 bin 529 ve şunu da ifade etmem lazım. Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 3,60'ına tekabül eden bir madencilik işletme faaliyet alanı var. Ancak şu anda madencilik kapsamında kazı faaliyeti yapılan alan sadece binde 18 ve izin süreçleri ile ruhsat düzenlemelerini öne çektik. Bu düzenlemeden önce bin 600 maden ruhsatı düzenlenirken 2026 yılında 380'e düştü. Biz daha nitelikli yatırımcıyı, gerçekten bu işi yapacak yatırımcıyı bulmak adına gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar ayrıca bakanlık bütçesinin tasfiyeye giren 131 fonda bulunmadığını da ekledi.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Bayraktar'ın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Enerji Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, 24 Kasım saat 11.00'da toplanmak üzere kapattı.