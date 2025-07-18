Enerji ve Maden Düzenlemesi Meclisten Geçti

TBMM Genel Kurulu'nda enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 11 maddesi kabul edildi.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. Teklifin ilk 11 maddesi kabul edildi. Teklifte yer alan zeytinliklerle ilgili düzenlemeleri içeren 11'inci madde ile ilgili ise AK Parti Grubu önerge verdi. Verilen önerge ile söz konusu maddeye "Taşınan veya taşınamayan zeytin ağaç sayısının en az iki kadar zeytin ağaç ile oluşan" ibaresi eklendi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, önergeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Köylülerin çekincelerinin ve endişelerinin giderilmesi için 11. madde ile ilgili değişiklik yapıldığını ifade eden Varank, "Gerek Komisyon görüşmelerinde gerekse burada İYİ Partili bir hatip arkadaşımızın çekinceleri vardı, 'Buradaki köylülerimiz zeytinlerini nereye taşıyabilecek?' diye. Öncelikle onlara aynı bölgeden arazi tahsis edilebilmesiyle ilgili bir önerge. Burada hazine taşınmazları ve EÜAŞ'ın arazilerinden rayiç bedelin yüzde 1'i bedelle bunlara kiralama yapılabilmesinin önü açılıyor. Ayrıca taşınan zeytin ağaçlarının veriminin düşeceği endişesi olduğu için her taşınan ağaç için ilave bir de zeytin dikilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla burada hem Komisyon'daki endişeler hem de İYİ Partili hatibin endişeleri giderilmiş oluyor. Önemli bir önerge diye düşünüyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. - ANKARA