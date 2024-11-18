Enginyurt ve Uzun DP'den İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

Enginyurt ve Uzun DP'den İstifa Etti

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa ederek merkez sağ bir oluşum oluşturacaklarını belirtti.

18.11.2024 14:47
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İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Partiden (DP) istifa ettiklerini açıkladı.

Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dört yıldır DP'de siyaset yaptığını, partisini ayağa kaldırmak için mücadele verdiğini söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdiğini, bu amaçla 2025 yılının Mart ayında kongre kararı aldıklarını belirtti.

Enginyurt, kongreye kadar merkez sağı toplamak için farklı partilerden siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturmak istediklerini ancak partisinin aniden karar olarak 17 Kasım'da kongre yaptığını kaydetti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı alınan bu kongre kararının partiye bir faydasının olmayacağına ilişkin kibarca uyardıklarını aktaran Enginyurt, "Ama teklifimiz kabul görmedi. Israrla kongre yapmak için gayret gösterildi ve gerçekleşti. Bu saatten sonra DP'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördüm. Bugün itibarıyla DP'den istifa ediyorum." diye konuştu.

Enginyurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gideceğini ve onun yolunda gidenlerle birlikte olmaya devam edeceğini belirtti.

Partisinden istifa ettiğini duyuran Salih Uzun ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Anavatan Partisi'nin son Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye'nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim. Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisini tek çatı altında birleştirmiştik. Aynı iddiayı 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım. Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi. Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

Sözün kısası, genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum. Çünkü Türkiye'nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir. Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır."

Enginyurt ve Uzun'un istifalarıyla DP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e inerken, bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

Kaynak: AA

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