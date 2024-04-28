Erbakan: Ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı ibadet makamıdır

Politika

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: "Ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı makamı ticaret değil, ibadet makamıdır"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 55 yıllık siyasi geçmişi olduğunu ve geçmişte belediyelerin 'ahlaklı belediyecilik' anlayışıyla yönetildiğini dile getirerek, "Ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı makamı ticaret değil, ibadet makamıdır" dedi.

Erbakan, bir otelde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Erbakan, partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 6,2 oy alması sonucu üçüncü parti olduğunu kaydederek, " Bu büyük başarı, hepimizi sevindirdi. Belediye Meclisi seçiminde Türkiye geneli oy ortalamamız yüzde 7'ye ulaştı. Bu sonuçlara göre bir önceki seçime göre oylarını yüzde yüzün üzerinde artırarak 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve zafer kazanan partisi Yeniden Refah Partimiz olmuştur. Yeniden Refah Partimiz, bugün Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır ve Türkiye siyasetinin en güçlü aktörü ve anahtar partisi konumundadır" değerlendirmesinde bulundu.

"31 Mart seçimleri sonucu, Yeniden Refah Partimizin iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir"

Yerel Seçimlerde partisinin 20 ilde yüzde 10'un, 132 ilçede yüzde 20'nin ve 210 ilçede de yüzde 10'un üzerinde oy aldığını hatırlatan Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, belediye başkanlığını kazanmasa bile pek çok bölgede başarı göstermiştir. Milletimiz tercihini milli görüşten ve Yeniden Refah'tan yana kullanmıştır. Bu sonuçlar milli görüşün ikinci kırk yılda yeniden şahlanışı demektir ve Yeniden Refah Partimizin iktidar yürüyüşünün ayak sesleri demektir" açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin 55 yıllık siyasi geçmişi olduğunu dile getiren Erbakan, 1989 ve 1994 yıllarında uygulanan milli görüş belediyecilik anlayışı çerçevesinde ortaya konulan 'ahlaklı belediyecilik' anlayışını geçmişte Türkiye'ye kazandırdıklarını ve şimdi de aynı anlayışı devam ettireceklerini kaydetti.

"Ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı makamı ticaret değil, ibadet makamıdır"

Yeniden Refah Partisi'nden seçilen belediye başkanlarının, başkanlık makamını ticaret makamı olarak değil, ibadet makamı olarak göreceklerini ifade eden Erbakan, "Belediye başkanlığı makamını kendisini ve akrabalarını zengin etmek için kullanılan bir ticaret makamı olarak görmek, rant belediyeciliğinin özelliğidir. Ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı makamı ticaret değil, ibadet makamıdır" dedi.

Konuşmasının sonunda ise partisinin Ahlaklı Belediyecilik Protokolü'nü ilan eden Erbakan, şu maddelere dikkati çekti:

"Belediyelerin yönetiminde yolsuzluğa asla müsaade edilmeyecek. Tüm faaliyetlerin şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülecek. Belediyelerimizin bütün kademelerinde rüşvete kesinlikle geçit verilmeyecek. Belediye harcamalarında israfa son verilecek. Belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebimizden harcama yapmaktan daha hassas davranılacak ve en kısa sürede 'Denk Bütçe' gerçekleştirilecek.

İhtiyaç fazlası makam araçları alınmayacak. İhtiyaç hasıl olduğunda ülkemizde üretilen binek araçların tercih edilecek. Hali hazırda belediyenin elinde bulunan ve ihtiyaç fazlası durumunda olan araçlar elden çıkartılacak.

Çalışmayan yani bankamatik memuru olan kişilerin durumunun tespit edilerek işine son verilecek ve personel istihdamında sadece liyakat esas alınacak, adil davranılacak.

Nesillerimizi tehdit eden LGBT projesi ile en etkili şekilde mücadele edilecek, gençlerimizin ve çocuklarımızın bu felaketten korunması için gerekli çalışmalar yürütülecek.

Sokak hayvanlarının mümkün olduğu kadar sahiplendirilmesi, sahiplenilmeyen ve tehlike arz eden hayvanların oluşturulacak en yüksek standartlı barınaklarda veterinerler gözetiminde hayatlarına devam etmelerinin sağlanacak. Böylelikle kamu düzeninin ve kamu sağlığı da koruma altına alınmış olacak."