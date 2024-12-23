Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin Lira Olmalı

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı, en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getirilmelidir." dedi.

Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini hatırlattı.

Bütçe görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "pembe tablo" çizdiğini söyleyen Erbakan, mali disiplinin sağlanamadığını savundu.

Partilerinin görüşlerinin dikkate alınmadığını belirten Erbakan, iktidarın 2025'te de hataları tekrarlayacağını ileri sürdü. Erbakan, 2025 yılı bütçesini "borç ve faiz bütçesi" olarak nitelendirdi.

Bütçenin, milletin bütçesi olmadığını dile getiren Erbakan, "2025 yılı bütçesinde emeklilerimize, dar gelirlilerimize yer yoktur. Bütçede, çiftçimizin, esnafımızın emeklerinin karşılığı yoktur." diye konuştu.

Vergide adaletsizlik olduğunu öne süren Erbakan, kamuda israf yapıldığını kaydetti.

Bütçede yaklaşık 2 trilyon liranın faiz ödemesine ayrıldığını ifade eden Erbakan, faize ayrılan bütçeyle 750 bin konut, asgari ücretliye de 16 bin lira ek ödeme yapılabileceğini söyledi.

Fatih Erbakan, vergilerin yüzde 44 artırılacağını, buna rağmen asgari ücretliye, işçiye, memura ve emekliye bu oranın altında zam yapılacağını dile getirdi.

"Enflasyonumuz talep kaynaklı enflasyon değildir"

Enflasyonla mücadelede izlenen yolun ve yöntemlerin hatalı olduğunu savunan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonla mücadele edeceğiz diye talebi kısmaya, dar gelirlinin alım gücünü daha da azaltmaya yönelik adımlar atılıyor. Bu, yanlış yöntemdir. Bizim enflasyonumuz talep kaynaklı enflasyon değildir. Enflasyonla mücadele etmek için mutlaka arzı artırmamız gereklidir. 2025 bütçesinde arzın, üretimin artırılmasına yönelik herhangi bir projeksiyon bulunmadığı gibi kaynak ayrımının da yeterli olmadığını açık şekilde görüyoruz."

Üretimi ve arzı artırmaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, bunlar uygulandığında enflasyonla mücadele edileceğini aktardı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Asgari ücret en az 35 bin lira olmalı, en düşük emekli maaşı da asgari ücret seviyesine getirilmelidir." ifadesini kullandı.