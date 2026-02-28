Erbakan, İftar Programında Anıldı - Son Dakika
Erbakan, İftar Programında Anıldı

28.02.2026 23:14
Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da Erbakan'ı anma programı düzenledi; saldırılar kınandı.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve İftar Programı" düzenledi.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen programda konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Erbakan, adil bir dünyanın kurulduğu bayramlarda buluşma temennisinde bulunarak, "Dost, kardeş ve komşu, D-8 üyesi Müslüman ülke İran'a yönelik hukuksuz, haksız, vahşi saldırıyı kınayarak sözlerimize başlamamız gerekmektedir. Rahmetli Erbakan Hocamızın her zaman ifade ettiği gibi terbiye edilmemiş bir yapıda olan Amerikan yönetimi emperyalist ve siyonist amaçlarla, siyonist İsrail'i de yanına alarak bu hain saldırıları gerçekleştirmektedir." dedi.

Saldırıları kınadığını belirten Erbakan, Müslüman ülkelerdeki yetkililerin fiili adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Vefatının 15'inci, doğumunun 100. yıl dönümünde Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı hayırla yad ederek rahmetle andığını ifade eden Erbakan, "Erbakan Hoca" dendiği zaman akıllara feraset kavramı geldiğini söyledi.

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın vefatından önce, Arap Baharı olaylarının İslam alemine hayır getirmeyeceğini söylediğini hatırlattı.

Erbakan, aradan geçen 15 yılın ardından Mısır, Libya, Suriye, Sudan, Yemen ve İran'daki gelişmelere bakıldığında Arap Baharı'nın bir "bahar" değil, İslam dünyası için bir "kış" olduğunun görüldüğünü ifade etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Necmettin Erbakan'ı vefatının 15. yıl dönümünde rahmetle andığını söyledi.

Rahmetli Necmettin Erbakan'ın ağır sanayi hamlesiyle anıldığını belirten Elitaş, 1973-1974 yılındaki iktidarları döneminde Anadolu'nun her tarafına temeller attığını, bir taraftan rakiplerinin o temelleri söktüğünü ancak Kayseri'deki iki tesisin temelini sökemediklerini ve tesislerin kurulduğunu anlattı.

Mustafa Elitaş, Necmettin Erbakan'ın talebelerinin ve onun yolunda yürüyen kadroların 23 yıllık iktidar döneminde Erbakan'ın hayallerini bir bir hayata geçirdiğini belirterek, Türkiye'nin 21. yüzyılda bu vizyon doğrultusunda önemli bir noktaya ulaştığını ifade etti.

"Bu saldırı, İslam dünyasına bir meydan okumadır"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşmasında, 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini iddia eden darbecilerin bugün isimlerinin bile hatırlanmadığını ama o tanklara karşı dimdik duran Necmettin Erbakan'ı anmak üzere Türkiye'nin her siyasi görüşünden insanın bu salonda buluştuğunu söyledi.

Bugün Amerika-İsrail ortak operasyonuyla İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırının, iki ülke arasındaki sıradan bir gerilim olarak yorumlanmaması gerektiğine dikkati çeken Davutoğlu, "Bu saldırı başta Türkiye olmak üzere bütün İslam dünyasına bir meydan okumadır. Biz de Türkiye'nin bütün siyasi parti liderleri olarak buradan sesleniyoruz, İran'la görüş ayrılıklarımız olabilir, farklı siyasi yaklaşımlarımız olabilir ama İslam dünyasının mahremine, İslam dünyasının kalbine bir hançer yönelecekse, onun karşısında dimdik durmak bu milletin ferdi olan her siyasetçinin asli görevidir. Asla boyun eğilmesine, asla taviz verilmesine fırsat vermeyiz." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiği Erbakan'ın, ömrünü bu milletin inancına, onuruna ve kalkınmasına adamış bir dava adamı olduğunu dile getirdi.

İslam coğrafyasının savaşın, zulmün ve soykırımın yaşandığı zor günlerden geçtiğini belirten Babacan, "İsrail'in İran'a başlattığı ve Amerika'nın da katıldığı askeri operasyon uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal etmektedir. İsrail'in gerekçe olarak uydurduğu 'önleyici savaş' kavramının uluslararası hukukta yeri yoktur. Müzakere süreçleri devam ederken başlatılan bu saldırı bölgedeki istikrar için büyük bir tehlikedir." diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ettiğini, Erbakan'ın 28 Şubat sürecinde karşı karşıya kaldığı baskılar, tehditler ve sistematik kuşatmaya rağmen yılgınlığa düşmediğini ve mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Yapıcıoğlu, "Erbakan, günü kurtarmaya değil, istikamet inşa etmeye talipti. Onun ortaya koyduğu vizyon sadece Türkiye ile sınırlı değildi. Antisiyonist ve antiemperyalist bir perspektife sahipti. Küresel sömürü düzenine karşı itirazını açıkça dile getirirdi. Kudüs'ten Bosna'ya, Afganistan'dan Keşmir'e kadar mazlum coğrafyaların derdiyle dertliydi. D-8 girişimi, bu ümmet bilincinin ve adil bir uluslararası düzen arayışının somut bir tezahürüydü." dedi.

Program, tüm siyasi parti temsilcilerinin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

İftar programına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ve diğer parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

