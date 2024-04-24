Erbakan: İsrail ile yapılan ticaret kısıtlaması olumlu bir tavırdır - Son Dakika
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Politika

Erbakan: İsrail ile yapılan ticaret kısıtlaması olumlu bir tavırdır

Erbakan: İsrail ile yapılan ticaret kısıtlaması olumlu bir tavırdır

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail ile yapılan ticaret kısıtlamasının olumlu bir tavır olduğunu belirtti. Erbakan ayrıca, partisinin 31 Mart seçimlerinde 62 belediye kazandığını ve Milli Görüş belediyeciliğini uygulayacaklarını söyledi. Ekonomiye de değinen Erbakan, Türkiye'nin toplam borç stokunun 499 milyar 886 milyon dolar olduğunu ifade etti.

24.04.2024 16:03  Güncelleme: 16:08
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ticaret kısıtlamasıyla inancımızla, insanlığımızla, tarihi misyonumuzla bağdaşmayan bir tutumdan geri dönülmüş oldu. İktidarın geç de olsa İsrail'le yapılan ticareti sınırlı olsa da kısıtlaması, geç de olsa olumlu bir tavırdır" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Erbakan, 31 Mart seçimlerinde partilerinin üçüncü parti olduğunu söyleyerek, " Şanlıurfa, Yozgat Belediyesi başta olmak üzere toplam il ve ilçelerle birlikte 62 belediye kazanmış durumdayız. Milli Görüş belediyeciliğini, ahlaklı belediyeciliği en etkili şekilde uygulayacaklar, milletimizin derdine yerelde derman olacaklar. Adil düzenin uygulamasını yerelde başlatacaklar. Yeniden Refah Partimiz kazandığı belediye başkanlıklarının yanında 20 ilde yüzde 10'un üzerinde, daha fazla ilde yüzde 7'nin üzerinde, 132 ilçede yüzde 20'nin, 210 ilçede yüzde 10'un üzerinde oy almıştır" ifadelerini kullandı.

Erbakan, İsrail ile ticarette 54 ürüne kısıtlama getirildiğini belirterek, "İhracatı yapılan ürünler İsrail'e de gidiyordu. Hükümet yetkilileri eleştiriler karşısında 'İsrail ile ticareti özel sektör yapıyor' diyorlardı. Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu şirketi olan Eti Maden'in 21 ton borik asit ihracatı yaptığı ortaya çıktı. Ticaret kısıtlamasıyla inancımızla, insanlığımızla, tarihi misyonumuzla bağdaşmayan bir tutumdan geri dönülmüş oldu. İktidarın geç de olsa İsrail'le yapılan ticareti sınırlı olsa da kısıtlaması, geç de olsa olumlu bir tavırdır" dedi.

"Türkiye'de belediyeler borçlu, merkezi yönetim borçlu, vatandaş borçlu"

Ekonomiye de değinen Erbakan, "Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam borç stoku 499 milyar 886 milyon dolar. Bir senede 42 milyar dolar artmış. 2002 yılında da 130 milyar dolar, dört kat artmış. Bir yıldan kısa vadede ödemeniz gereken borç 180 milyar dolar. Gelişmiş ülkelerin borçları uzun vadeli ve sıfıra yakın. Türkiye'de belediyeler borçlu, merkezi yönetim borçlu, vatandaş borçlu. Ocak-mart döneminde bütçe 570 milyar açık verdi. 337 milyar borçlanma yapıldı" diye konuştu.

Erbakan, Cumhur İttifakı'nın içinde yer alıp almadıkları sorusu üzerine, "Gazze konusu, rant belediyeciliğinden Türkiye'nin kurtulması gerektiğini düşündüğümüz için biz Cumhur İttifakı içinde yer almadık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erbakan: İsrail ile yapılan ticaret kısıtlaması olumlu bir tavırdır - Son Dakika

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